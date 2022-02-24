انقسام سياسي في ليبيا بعد تراجع "مجلس الدولة" عن اتفاقه مع البرلمان

انقسمت آراء الفاعلين السياسيين في ليبيا حول تداعيات تراجع مجلس الدولة في ليبيا، عن اتفاقه مع البرلمان والسيناريوهات التي ستنبثق عنها في ظل استعداد البرلمان لعقد جلسة يمنح فيها الثقة لفتحي باشاغا وفريقه الحكومي.

وصوت المجلس الأعلى للدولة الاستشاري في ليبيا اليوم الخميس على رفض الإجراءات التي اتخذها البرلمان لتعديل الإعلان الدستوري وتشكيل حكومة جديدة كلف وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيلها.

وقالت سلطنة المسماري النائبة في البرلمان الليبي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن ”خطوة مجلس الدولة لن يكون لها أي تأثير على مستوى تشكيل الحكومة لأن الاتفاق السياسي لا يلزم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة في هذا الصدد“.

وأوضحت المسماري أن ”الاتفاق ينص على أن نتشاور مع مجلس الدولة في علاقة بالمسار الدستوري وهذا ما تم، ما يعني أن التصويت الذي قام به مجلس الدولة لن يكون له أي تأثير“، موضحة أن ”جلسة تزكية الحكومة برئاسة باشاغا ستكون يوم الإثنين المقبل، وأن مجلس النواب في طبرق سيمنحه الثقة“.

في المقابل، ترى أطراف سياسية أخرى أن الأمور تعقدت الآن بعد تصويت مجلس الدولة غير مستبعدة أن يقود ذلك إلى وجود حكومتين متنافستين على غرار ما كان إبان حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج وحكومة عبدالله الثني؛ الأولى في الغرب ومعترف بها دوليا والثانية في الشرق ويدعمها البرلمان فقط.

واعتبر عضو مجلس الدولة، بلقاسم قزيط، أن ”التصويت مؤسف ويعني أن مسار التوافق قد تعثر محملا المسؤولية لمن وصفهم بالمتعجلين والمتسرعين الذين كانوا يرون العملية غنيمة“، وفق قوله.

وقال قزيط في تصريح لـ ”إرم نيوز“: ”هذا التصويت نتيجة العبث بقواعد اللعبة، وبمثل هذه الطرق نخشى أن نكون قد أسهمنا في إحداث أزمة سياسية في البلاد“.

وتابع: ”أعتقد أننا بتنا عالقين في شرك لا يمكن الخروج منه، فعليا أصبح لدينا حكومتان حكومة مدعومة من البرلمان وحكومة مدعومة من مجلس الدولة“.

واستبعد قزيط أن يقود ذلك إلى تجدد الاقتتال في ليبيا قائلا: ”إن لم تحل المسألة في الأيام المقبلة، وهذا يتوقف على انتظار الحكومة المكلفة من البرلمان لحدوث توافق حقيقي بين المجلسين أو أنه سيبقى لنا حكومتان ممكن أن يكونا في طرابلس معا، فإن الوضع سيكون مربكا أكثر“.

من جانبه، رأى المحلل السياسي الليبي، كمال المرعاش أن ”تصويت مجلس الدولة ضد التعديل الدستوري، لن يكون له أي أثر قانوني، لأن التعديل قد أصبح نافذًا بعد أن أيدته قائمة مؤلفة من 75 عضوًا من مجلس الدولة، وصلت إلى البرلمان قبل أن يصدر مرسومًا بالتعديل الدستوري، ما يفي بمسألة التشاور مع مجلس الدولة المنصوص عنها في اتفاقات الصخيرات وجنيف“.

وقال المرعاش لـ ”إرم نيوز“: ”ما يمارس من عبث داخل المجلس الأعلى للدولة هو نتاج محاولات الدبيبة للاستمرار في التعنت والتشبث بالسلطة من خلال مجموعة من نواب مجلس الدولة الذين اشترى ذممهم بالمال، وما يبرهن على أنه عبث أن التصويت كان تحت تهديد السلاح من قبل الميليشيات التي أرسلها الدبيبة لإرهاب أعضاء مجلس الدولة الـ 75 الذين أيدوا التعديل الدستوري وتشكيل الحكومة الجديدة“.

وأكمل قائلاً: ”السيناريو يذكرنا بكيفية اتخاذ قانون العزل السياسي تحت تهديد الميليشيات عام 2013 بعد أن تمت محاصرة المؤتمر الوطني العام وإجبار النواب على التصويت عليه“.

وكان الدبيبة قد شن هجوما في وقت سابق، اليوم الخميس، على البرلمان الليبي، داعيا المرشحين للانتخابات البرلمانية إلى التحرك من أجل الضغط بهدف إجراء الانتخابات النيابية.

وبالتوازي، أعلن المكتب الإعلامي لفتحي باشاغا أن الأخير انتهى من تشكيل حكومته وأنه سيقوم في وقت لاحق بإحالتها للبرلمان من أجل النظر فيها في جلسة لاحقة.