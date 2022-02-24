هل ينجح دي ميستورا في دفع المفاوضات بشأن قضية الصحراء الغربية؟

أبدت أوساط سياسية جزائرية مقربة من السلطة تفاؤلها إزاء التطورات الأخيرة في ملف الصحراء الغربية، عقب سلسلة من المشاورات أجراها مؤخرا المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، لكن محللين مغاربة رهنوا نجاح أية مفاوضات بانخراط الجزائر فيها.

وعاد المبعوث الأممي إلى الصحراء ستيفان دي ميستورا، أمس الأربعاء، إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك؛ إثر إطلاقه سلسلة من المشاورات على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، وسط تساؤلات بشأن فرص نجاحه في تحريك المفاوضات بين الأطراف المتنازعة على الصحراء.

والتقى دي ميستورا وزيرة خارجية السويد، آن ليند، إثر مؤتمر ميونيخ للأمن، لتدارس تطورات قضية الصحراء الغربية.

وقالت المسؤولة السويدية، إنها ترحّب بتعيين المبعوث الأممي إلى الصحراء، وتدعم جهوده المهمة والصعبة وفق قولها.

ومؤخرا أنشأ المغرب منطقة عسكرية في شرق البلاد على الحدود مع الجزائر بحسب ما أوردت مجلة القوات المسلحة الملكية في عددها الأخير في خطوة جاءت في خضم التوتر المتصاعد بين البلدين والذي بلغ ذروته بإعلان الحكومة الجزائرية قطع العلاقات مع الرباط.

وقال القيادي بجبهة التحرير الوطني قاسي عبدالقادر، في تصريحات لـ ”إرم نيوز“، إن ”رجوع دي ميستورا إلى المنطقة دليل قاطع على أن القضية أخذت منحى رسميا وموضوعيا“.

وأضاف عبدالقادر، أن الأمل يساوره في أن تتدارك الأمم المتحدة وكل ما يدور في فلكها، بما في ذلك أمريكا، الأخطاء التي ارتكبوها في وقت سابق.

وقال إن الاعتراف بالجمهورية الصحراوية تارة وإقامة قنصليات وسفارات في الصحراء الغربية تارة أخرى، جعل الدبلوماسية الجزائرية تتحرك بعد أن كانت تشهد نوعا من الركود بسبب الوضع الداخلي.

وتابع عبدالقادر: ”اليوم هناك استفاقة من هذا السبات، إذ أبلغنا الأصدقاء والأعداء بأن الأمر يتعلق بتصفية الاستعمار، وسنعرف بداية نهاية الاحتلال من خلال استفتاء حول تقرير المصير“.

واعتبر القيادي بحزب جبهة التحرير الجزائرية، أن ”المفاوضات ستُستأنف بقوة القانون“.

وأردف عبدالقادر أن ”الجزائر ليست معنية مباشرة بالتفاوض مع المغرب“، مشيرا إلى أن بلاده ”ستشارك في إيجاد الحل، لكن نتمنى من الحكومة المغربية أن تتدارك الأخطاء التي قامت بها وتقبل بالاستفتاء، وإذا انضم الصحراويون إلى المغرب سنكون أول المباركين بذلك“.

ويجد دي ميستورا نفسه أمام مهمة كسر جمود الصراع الإقليمي حول الصحراء الذي لم يزدد إلا توترا منذ استقالة المبعوث السابق هورست كوهلر في 2019، وقبلها فشل جولات الحوار بين الأطراف المعنية.

لكن محللين مغاربة، استبعدوا عودة المفاوضات قبل انخراط الجزائر فيها بشكل مباشر، باعتبارها طرفا معنيا، وفق قولهم، بالصراع حول الصحراء التي سبق للعاهل المغربي الملك محمد السادس أن قال بأنه لا تفاوض على مغربيتها.

وقال أستاذ العلوم السياسية والقانونية المغربي الدكتور رشيد لزرق لـ“إرم نيوز“، إن استئناف المفاوضات يتوقف على قدرة المجتمع الدولي على الضغط على الجزائر كي تجلس على طاولة المفاوضات.

وأكد لزرق أن حل مشكل الصحراء المغربية، مرهون بقدرة المجتمع الدولي على الضغط على الجزائر كطرف أصلي لهذا النزاع الذي عمر طويلا والحال أن الجزائر في الآونة الأخيرة رفعت من حدة البروباغندا الإعلامية بسبب الاحتقان الداخلي المتصاعد، والفشل الدبلوماسي الخارجي بخصوص العديد من الملفات“، حسب قوله.

وأشار المحلل المغربي، إلى أن الجزائر أضعف من أي وقت مضى على الصعيد الدبلوماسي، إذ لم تستطع عقد القمة العربية في موعدها نتيجة رفض البلدان العربية غياب المغرب عنها.

وأضاف: ”بالتالي فإن انعقاد القمة العربية المقبلة مرهون بالحضور المغربي، ولهذا فإن الجزائر ترفض اليد الممدودة للمغرب من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار، وهي وراء رفض المبادرات المغربية لحلحلة الأزمة الدبلوماسية؛ لأنها تستشعر قوة الرباط على الصعيد الدبلوماسي الخارجي في السنوات الأخيرة. ومن ثم فإن ضعفها السياسي يحول دون التجاوب مع اليد الممدودة للعاهل المغربي“.

ويعتبر محللون محايدون أن السبيل للوصول إلى حل يمر أولا بإيجاد أرضية مشتركة للتفاوض بين الجزائر والمغرب، وهو ما يبدو هدف صعب المنال في ظل قطع العلاقات بين الطرفين، وفق رأيهم.

ويقول المحلل السياسي والكاتب الصحافي التونسي نزار مقني، إن الحل يمر عبر مراحل تمهد لبناء أرضية مشتركة بين الجزائر والمغرب؛ لأنه لا يمكن التوصل لحل في هذا النزاع الإقليمي والعلاقات مقطوعة بين البلدين.

وأضاف مقني لـ“إرم نيوز“، أن ”أول مرحلة يمكن الحديث عنها هي إيجاد المغرب والجزائر أرضية مشتركة بينهما، ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي جلوس كلا الطرفين على الطاولة، وبعدها يجب أن تتم اتصالات مع القوى الدولية المتدخلة مثل الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، ثم يتم التفاوض حول حل سياسي ممكن، وهو منح إقليم الصحراء حكما ذاتيا يكون خاضعا للمغرب، مع ضمانات معينة للجزائريين لتحقيق مصالحهم، بأن يكون لهم منفذ مباشر على المحيط الأطلسي“.

وأردف أن ”هذا قد يكون منطلقا للتعاون بينهم في إطار تحقيق الفائدة لكلا البلدين، ويكون هناك تنازل من قبل كل طرف وحتى تتمكن جبهة البوليساريو من أن تكون موجودة“.

وشدد على أن سياسة التصعيد لا تمكن الأطراف من تحقيق تقدم وقد تدفع البوليساريو إلى بناء ما قال إنه تحالف مع جماعات متشددة من شأنه أن يفاقم التوتر في منطقة الساحل والصحراء“.