انقطاع الكهرباء وإطلاق نار.. "الأعلى للدولة" الليبي يعلق جلسة التصويت على التعديلات الدستورية

علق المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، جلسته التي عقدت يوم الأربعاء للتصويت على التعديلات الدستورية التي ضمنها مجلس النواب في الإعلان الدستوري، بسبب انقطاع التيار الكهربائي ووسط إطلاق نار.

وقال رئيس المجلس خالد المشري في تصريح صحفي، إن ”انقطاع التيار الكهربائي عن كامل المنطقة التي عقدت بها الجلسة في جمعية الدعوة الإسلامية في طرابلس، عطل التصويت على التعديلات“.

وأضاف المشري: ”تبع ذلك ورود معلومات أمنية عن حدوث تحركات مسلحة قد تشكل خطرا على أعضاء المجلس وخاصة رئيس المجلس“.

وتابع أنه ”عند مغادرة أعضاء المجلس من الباب الخلفي لمقر الجلسة، سمعت أصوات رماية وإطلاق نار“.

وقال خالد المشري خلال الجلسة، إن ”هدف المجلس من التواصل مع مجلس النواب، كان الوصول لانتخابات شفافة وعادلة“.

واعتبر أن ”التعديل الدستوري الثاني عشر للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب، معيب بسبب المدد المفتوحة فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية“، وفق قوله.

وأشار إلى أن مجلس النواب ”أرسل مسودة التعديل الثاني عشر في اليوم الذي أقره فيه، وأبلغناهم بملاحظاتنا على المدد المفتوحة في المادة السابعة من التعديل“.

وأشار إلى أن ”المادة السابعة لم تذكر ما الحل إذا لم يتفق مجلسا النواب والدولة على القاعدة الدستورية“.

وقال: ”أوضحت لرؤساء لجان مجلس الدولة أن هذه المادة خط أحمر، فلا يجوز أن يبقى المسار الدستوري مفتوحا كما في المادة السابعة من التعديل، بل لا بد من إغلاقه واعتماد أي قانون للانتخابات كالقانون الذي انتخب على أساسه المؤتمر الوطني أو قانون انتخاب مجلس النواب الحالي“.

وأضاف: ”طلبنا من رئيس مجلس النواب تأجيل جلستهم الخميس الماضي وحذف جزئية المدة المفتوحة بالمادة السابعة، ووعدونا بذلك، لكن رؤساء اللجان أبلغوني أنهم قرروا عقد الجلسة وإبقاء الجزئية بالمادة السابعة، فطلبت من رؤساء لجان مجلس الدولة العودة“.

وعقب تفاهمات بين لجنة خارطة الطريق النيابية، ولجنة من المجلس الأعلى للدولة، صوت مجلس النواب يوم 10 شباط/ فبراير الجاري، لصالح مقترح لتعديل ”الإعلان الدستوري“، بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن ”المقترح ينص على تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، بحيث تشكل لجنة من 24 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم مناصفة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وتتولى اللجنة مراجعة المواد محل الخلاف في مسودة الدستور المنجز وإجراء التعديلات الممكنة“.

كما ينص المقترح على أن ”اللجنة تنتهي من إجراء التعديلات خلال 45 يوما، ويُحال مشروع الدستور المعدل مباشرة للمفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة، تتولى لجنة مشكلة من مجلسي النواب والدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة“.