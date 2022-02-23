برلماني ليبي لـ"إرم": الدبيبة سيسلم السلطة في النهاية دون صدام مع باشاغا

أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، في حديث لـ ”إرم نيوز“، أنّ ليبيا لن تنزلق إلى الصدام بين رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، الذي قال إنه يستمد شرعيته من أقوى جسم سياسي في ليبيا وهو البرلمان.

وتنتهي المهلة التي منحها المجلس لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا لتقديم التشكيلة الوزارية لحكومته غدا الخميس، وأشار المريمي إلى إمكانية منحه أياما إضافية، إذا كان في حاجة إلى ذلك، وفق قوله.

وأعرب المريمي عن اعتقاده أنه لن تكون هناك صدامات بين الدبيبة وباشاغا، وفي النهاية وعند إعطاء مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة سيرضخ الدبيبة للأمر الواقع.

واعتبر المريمي أن الدبيبة يطلق تصريحاته الأخيرة جزافا، بشأن إجراء انتخابات في يونيو / حزيران القادم، ورفضه تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، وقال إنّ ”كل هذا سينتهي حين منح الثقة للحكومة الجديدة من قبل مجلس النواب، والذي سيجعله في نهاية الأمر يرضخ للأمر ويسلم زمام السلطة التنفيذية للبلاد، مؤكدا أن الأمر ”دستوري“ بالدرجة الأولى.

وأكد المريمي أنّه من غير الممكن الحديث عن إجراء انتخابات بعد أشهر قليلة كما طرح الدبيبة، بالنظر إلى استمرار الصعوبات والعراقيل التي تواجهها المفوضية العليا للانتخابات، ”لذلك تحدث البرلمان عن 14 شهرا بالنظر إلى أمور وتعقيدات أمام المفوضية العليا للانتخابات، وهناك لجان مشكّلة وهناك اتصالات بين المكونات السياسية والعسكرية والمدنية حول ذلك، وهناك تعديلات سيتم القيام بها قبل التوصل إلى إجراء الانتخابات، وفي حالة التغلب على تلك المعوقات والعراقيل ستجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حتى قبل انقضاء المدة الزمنية المذكورة“، وفق قوله.

وردّ المريمي على تصريحات الدبيبة بشأن عدم تسليمه السلطة إلا لجهة منتخبة بالقول إنّ باشاغا منتخب من البرلمان، وهو أقوى جسم شرعي، وهو الجهة الشرعية القوية والمنتخبة، وبالتالي فإن باشاغا يحظى بشرعية انتخابية.

وأضاف المريمي أن هناك اتصالات تجرى مع كافة الأطراف السياسية والعسكرية بهدف خلق توازنات معينة في البلاد، مشيرا إلى أن باشاغا سيقدم تشكيلته خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أنه بصدد الانتهاء من وضع التشكيلة الوزارية خلال أيام، ونافيا وجود أي خلافات أو عراقيل تحول دون الوصول لتشكيل الحكومة.

وأشار المريمي إلى أن مجلس النواب لم يعلن عن جلسة، معتبرا أن الوقت ما زال مبكرا على ذلك، وفيما لو كانت هناك جلسة فسوف يتم الإعلان عنها عبر الناطق الرسمي لمجلس النواب.