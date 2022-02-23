السجن 3 سنوات لوزير حقوق الإنسان السابق في المغرب محمد زيان

قضت المحكمة الابتدائية في العاصمة المغربية الرباط، اليوم الأربعاء، بالسجن ثلاث سنوات نافذة، ضد وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان، بعد توجيه 11 تهمة له.

وقررت المحكمة فرض غرامة ضد نقيب المحامين السابق بقيمة 5000 درهم مغربي (حوالي 531 دولار أمريكي)، إضافة إلى درهم رمزي للدولة المغربية، ومئة ألف درهم (حوالي 10624 دولارا أمريكيا)، للمطالبة بالحق المدني.

وأبرز التهم الموجهة لزيان تمثلت في ”إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية“.

وواجه زيان كذلك تهم ”بث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية“.

ووجهت تهم أخرى لزيان وهو المنسق العام السابق للحزب الليبرالي المغربي وهي ”التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية والمشاركة في الخيانة والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك“، إضافة إلى ”المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي“.

وبدأت قضية المحامي محمد زيان بعد انتشار فيديو جنسي له هو شخصيا، حيث خرج على إثره بتصريحات إعلامية يتهم فيها الجهات الأمنية بفبركته، ويطالب بحل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات المغربية).

وقررت وزارة الداخلية ملاحقة زيان قضائيا، وجاء في البلاغ الذي أصدرته بهذا الخصوص: ”إن قرار وضع الشكوى يبقى مؤسسا على وقائع مادية واضحة، تمت من خلالها مهاجمة مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة، تقع تحت طائلة القانون الجنائي، خاصة من خلال ارتكاب جرائم إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بوظائفهم وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير“.

ويعرف محمد زيان بإثارته الجدل دائما بسبب تصريحاته القوية، كما يعرف بتوليه الدفاع في القضايا الكبرى التي تثير الرأي العام المغربي.

وتولى زيان الدفاع عن ناصر الزفزافي، الذي يعتبر أبرز الوجوه التي قادت ما سمي بـ“حراك الريف“ سنة 2016، كما دافع عن توفيق بوعشرين، الإعلامي الذي أدين بالاعتداء جنسيا على مجموعة من الصحفيات والموظفات العاملات تحت إمرته، وتصوير ذلك دون علمهن.