لتحقيق الانفراج السياسي.. اتحاد الشغل التونسي يدعو لانتخابات عاجلة

أكّد أمين عام اتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي، ضرورة إصلاح النظام الانتخابي والمضي إلى إجراء انتخابات بشكل عاجل لتحقيق الانفراج السياسي، وقال إنّ المنظمة النقابية تريد إصلاحات عادلة لا مجحفة بحق الشعب التونسي.

وقال الطبوبي في حوار مع صحيفة ”الشروق“ التونسية نشرته اليوم الأربعاء، إنه ”لا بد من اختصار المسافات وتحقيق إصلاحات بشكل عاجل“.

وأكد أن الاتحاد مع إصلاح النظام الانتخابي والتعجيل بإجراء انتخابات ويطالب بضرورة توفر إرادة قوية وحقيقية من أجل تجاوز الأزمة وتحقيق الانفراج السياسي“.

ودعا الطبوبي ”كل الأطراف السياسية إلى مراجعة نفسها وتفادي كل الأخطار وتحقيق إصلاحات حقيقية“ وفق تعبيره.

وأشار إلى أن علاقة المنظمة النقابية بالحكومة ليست عدائية بل تقوم على الحوار والتفاوض والسعي على تحقيق مكاسب ”الشغالين“، لكنه أكد أن اتحاد الشغل ”له رؤيته النقدية ويعمل على إيجاد حلول لكل الملفات المطروحة بناء على مواقف هياكل وسلطات القرار داخل الاتحاد“.

وبخصوص موقف المنظمة النقابية من المفاوضات التي ستنطلق قريبا بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي، قال الطبوبي إن اتحاد الشغل متمسك بكل مواقفه التي عبر عنها سابقا في علاقة بهذا الملف.

وقال ”نحن مع الإصلاح في المؤسسات العامة وإنقاذها حتى يواصل القطاع العام دوره ونحن منفتحون على الخيارات العادلة لا المجحفة التي تكون على حساب العمّال والفقراء“.

وأضاف أنّ ”الرواتب في تونس اليوم ضعيفة ونسبة الفقر مرتفعة، وكذلك نسبة البطالة، ونحن مؤتمنون على الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين“.

وتابع أمين عام اتحاد الشغل التونسي قائلا ”نحن مع إصلاحات عادلة وأهمها إقرار عدالة ضريبية، وسنرفض كل الإصلاحات التي تكون على حساب الفقراء والمهمشين والعمّال ونحن مع الحوار ومع إيجاد حلول تكون في صالح كل التونسيين“ وفق تأكيده.

وكان الطبوبي الذي أعيد انتخابه قبل أيام على رأس المنظمة النقابية، قد طالب الرئيس التونسي قيس سعيّد بتعديل موقفه إزاء بعض المسائل، معتبرا أنّ ”ذلك هو الكفيل بتحقيق انفراج في الوضع السياسي الراهن في البلاد“.

وأكد الطبوبي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي التونسي، وجود اختلافات بين الاتحاد والحكومة بخصوص المسائل المتعلقة بالدعم والأجور والشركات العامة، معتبرا أن الإصلاحات بالمنشآت العامة يجب أن تتم حالة بحالة، وفق تعبيره.