جمعية "قضاة تونس" تعلن التعبئة العامة والتصعيد ضد إجراءات قيس سعيد

قرر القضاة التونسيون، اليوم الثلاثاء، تصعيد تحركاتهم وإعلان حالة التعبئة العامة؛ ردا على ما اعتبروها سيطرة قيس سعيد على القضاء، وأكدوا أنهم سيواصلون الاحتجاج بكل الأشكال إلى حين استعادة السلطة القضائية استقلاليتها، وفق تعبيرهم.

ودعت جمعية القضاة التونسيين، اليوم الثلاثاء، كلّ القضاة إلى تأخير الجلسات بساعة وحمل الشارة الحمراء بشكل دائم، ”إلى حين استعادة السلطة القضائية مكانتها الطبيعية كسلطة من سلطات الدولة، واستعادة ضمانات استقلالها الهيكلية والوظيفية“.

وطلبت الجمعية، في بيان لها، من ”القضاة العدليين والإداريين والماليين إعلان التعبئة والانخراط في إنجاح هذه التحركات؛ دفاعا عن استقلال السلطة القضائية؛ وتصديا لما تتعرض له من استهداف من السلطة التنفيذية“، وأشارت إلى أنه سيتم، غدا الأربعاء، ”عقد ندوة صحفية بقصر العدالة في تونس لإنارة الرأي العام حول المخاطر الحقيقية من بسط نفوذ السلطة التنفيذية بالكامل على السلطة القضائية بمختلف أصنافها، العدلي والإداري والمالي“.

ومن المنتظر أن ينفذ القضاة وقفة احتجاجية يوم الخميس أمام محكمة التعقيب بالزي القضائي؛ تعبيرا عن ”التصدي لاستهداف السلطة القضائية، وإخضاعها للسلطة التنفيذية“، وفق بيان الجمعية الذي أوضح أن سلسلة التحركات تأتي ”بناء على المخاطر الكبيرة التي يمثلها المرسوم عدد 11 لسنة 2022 على وضع السلطة القضائية، وما جاء فيه من إلغاء لضمانات استقلالها واستقلالية أعضائها، وارتهانها بالكامل للسلطة التنفيذية وإلحاقها بها، من خلال بسط نفوذ رئيس الجمهورية على كامل مفاصلها، بما يشكل تهديدا كبيرا لمقومات دولة القانون وأسس النظام الديمقراطي، وخطرا على الحقوق والحريات“.

ومنذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء في 12 فراير / شباط الجاري، يخوض القضاة التونسيون تحركات احتجاجية مختلفة بدأت بتنفيذ إضراب لمدة يومين.

وتحركت هياكل القضاء في تونس من المجلس الأعلى للقضاء المنحل، إلى جمعية القضاة التونسيين، وجمعية القضاة الشبان، للتصدي لهذا الإجراء الذي رأت فيه ضربا لاستقلالية القضاء، وتدخلا من السلطة التنفيذية في الشأن القضائي.

واستنكرت 45 جمعية ومنظمة غير حكومية، بينها منظمة محامون بلا حدود، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في بيان مشترك لها في وقت سابق، حل المجلس الأعلى للقضاء، ورفضت ”أي تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية“.