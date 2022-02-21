الطبوبي بعد انتخابه: البرلمان أصبح من الماضي و على سعيد تعديل موقفه

اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، مساء يوم الإثنين، أن البرلمان أصبح من الماضي، داعيا القوى السياسية التي تصف إجراءات 25 يوليو بالانقلاب والمطالبة بعودة نشاط البرلمان إلى مراجعة مواقفها والتنازل من أجل مصلحة البلاد.

كما طالب الطبوبي الرئيس التونسي،قيس سعيّد بتعديل موقفه إزاء بعض المسائل، معتبرا أنّ ”ذلك هو الكفيل بتحقيق انفراج في الوضع السياسي الراهن في البلاد“.

وأكّد الطبوبي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي التونسي، وجود اختلافات بين الاتحاد والحكومة بخصوص المسائل المتعلقة بالدعم والأجور والشركات العامة، معتبرا أن الاصلاحات بالمنشآت العامة يجب أن تتم حالة بحالة، وفق تعبيره.

كما شدّد على رفضه لما وصفها بالخيارات المجحفة التي يتم طرحها على طاولة التفاوض.

كما عبّر الطبوبي، عن رفضه لإلغاء الدعم أو المساس بأجور الوظيفة العمومية أو تجميدها لمدة خمس سنوات.

و كان الاتحاد العام التونسي للشغل، قد اختتم يوم السبت، مؤتمره الذي عُقد في مدينة صفاقس ذات الثقل النقابي القوي بانتخاب قيادة جديدة، وعودة نور الدين الطبوبي إلى قيادة المنظمة النقابية، وسط علامات استفهام بشأن تعامل الاتحاد المرتقب مع المسار السياسي الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد، خاصة بعد خطوته الأخيرة بحل المجلس الأعلى للقضاء.

وقال الطبوبي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن الاتحاد “سيكون في الموعد لإنقاذ تونس”.

وأضاف “تونس تنادينا اليوم أكثر من أي وقت مضى، وسنوازن بين دورنا الاجتماعي ودفاعنا عن الحريات العامة والفردية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.

ومن المتوقع أن يكون موقف الاتحاد من الإصلاحات التي يقوم بها الرئيس سعيد حاسما خاصة أن نفوذ النقابة القادرة على إغلاق الاقتصاد بالإضرابات قد يشكل ورقة بيدها، وفق مراقبين.

و كان الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي، قد أعاد يوم السبت، انتخاب نور الدين الطبوبي أمينا عاما له، مع اقترابه من منعطف وطني حاسم قد يلعب فيه دورا محوريا.

واتخذ الطبوبي، الذي يترأس الاتحاد العام التونسي للشغل منذ خمس سنوات، موقفا حذرا خلال الأشهر المضطربة منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على أغلب السلطات في خطوة يصفها خصومه بأنها انقلاب.