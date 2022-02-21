تونس.. "النهضة" تخسر قضيتها ضد برلمانية سابقة بشأن إرسال شبان لبؤر التوتر

خسرت حركة ”النهضة“ الإسلامية في تونس، قضيتها التي رفعتها ضد النائبة السابقة بالبرلمان التونسي، فاطمة المسدي، على خلفية ملف إرسال الشبان التونسيين إلى بؤر التوتر.

وقال مصدر قضائي لـ ”إرم نيوز“ إن ”الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، قضت اليوم الاثنين ببراءة النائبة السابقة بالبرلمان فاطمة المسدي، بخصوص الدعوى القضائية التي رفعتها ضدها حركة ”النهضة“.

وأوضح المصدر أن القضية تعود إلى سنوات حين رفعت حركة ”النهضة“ دعوى قضائية ضد النائبة السابقة بالبرلمان، ورئيسة اللجنة البرلمانية التي تم إحداثها لبحث ملف التسفير، فاطمة المسدي، واعتبرت الحركة في دعواها أنّ النائبة أساءت إليها وادعت عليها بالباطل، ليتم الحكم غيابيا ضد فاطمة المسدي بالسجن لأربع سنوات، وفرض غرامة مالية بحقها تقدر بـ 500 دينار (نحو 170 دولارا).

واعترضت فاطمة المسدي على الحكم الغيابي، ومَثلت مجددا أمام القضاء لتقديم مزيد من المعطيات والوثائق بشأن الاتهامات التي وجهتها للحركة، لتتم تبرئتها.

من جانبها، كتبت فاطمة المسدي على حسابها الرسمي على ”فيسبوك“: ”وانتصرنا… أول هزيمة قضائية لحركة النهضة كانت ضد فاطمة المسدي… فقد تم إصدار الحكم اليوم بعدم سماع الدعوى في القضية التي رفعتها حركة النهضة ضدي والتي تتهمني فيها بالادعاء بالباطل في تصريحاتي كنائب، والتي عبرت فيها عن تورط حركة النهضة في ملف التسفير والإرهاب“.

وأضافت ”هذا أول الانتصارات وسيليه انتصارات أخرى“، وفق تعبيرها.

وشرع القضاء التونسي، الأربعاء الماضي، بالتحقيق في اتهامات موجهة لبضع شخصيات وتيارات، بينها حركة ”النهضة“ الإسلامية، بالتحريض وإرسال شباب تونسيين للقتال في بؤر التوتر، لا سيما في سوريا بعد 2011، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“، إن ”القضاء بصدد النظر في ملفات عدد من المتهمين الذين يشتبه في ضلوعهم بملف شبكات إرسال الشباب التونسي إلى بؤر القتال خلال السنوات القليلة الماضية“، مضيفًا أن ”هناك عشرات المتهمين، وأن الحديث يجري عن شبكة كبيرة متورطة في هذا الملف“.

وتابع المصدر أن ”القضاء يرفض اتهام أي جهة قبل استكمال التحقيق والنظر في الوثائق التي تقدم بها العديد من الجهات“.