نشطاء يهاجمون الغنوشي لاستخدامه لفظ "طاغوت" خلال تأبينه فرحات لعبار

أثار رئيس حركة النهضة الإسلامية ورئيس البرلمان التونسي المجمد، راشد الغنوشي، جدلا واسعا، على خلفية ما تم اعتباره ”تحريضا على الأمنيين“ بعد أن وصفهم ”بالطاغوت“.

ونشر روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه راشد الغنوشي وهو بصدد تأبين المدير السابق بقناة الجزيرة القطرية، فرحات لعبار ، قائلا إنه كان لا يخشى حاكما ولاطاغوت ”.

وجاء في تدوينة نشرها الناشط هادي عامري، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك“ راشد الغنوشي الذي يمتهن هذه الايام إمامة صلوات الجنازة و اليوم خلال تأبينه للمدير السابق لمكتب قناة الجزيرة بتونس، فرحات لعبار، قال :كان شجاعا لا يخشى حاكما و لا طاغوت“.

وأضاف هادي عامري في تدوينته ”ما هو معلوم للجميع، أنّ الإرهابيّين وحدهم من يستعملون هذه العبارات والألفاظ من معجم تكفيريّ يستهدفون به عادة القوّات الأمنيّة والعسكريّة والدّولة عموما ”.

وجاء في تدوينة نشرتها الناشطة بالمجتمع المدني ،سميرة دبابي ، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك“ راشد الغنوشي خلال تأبينه لمدير سابق بقناة الجزيرة.. كان شجاعا لا يخشى حاكما و لا طاغوت.. فضح نفسه بنفسه وأخرج الداعشي من داخله.. هم لم يكونوا تونسيين أبدا.. منذ رأيناه لم نرى خيرا“.

وقال الناشط السياسي، نبيل رابحي ،في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك“ راشد الغنوشي يصف أعوان الأمن بالطواغيت.. هل قلتم إنهم قاموا بمراجعات“.

وقال حساب باسم كامل عريمي على تويتر ”عودة مصطلح الطاغوت في خطاب الغنوشي من تطاوين ،يمثل دعوة لاستهداف الدولة في أمنها و جيشها“.

وقال حساب سام نديبوه يوسف على تويتر ”#راشد_الغنوشي في كلمة بمثابة تأبين عضو حركة #النهضة يقول حرفيا ان المتوفي لا يخشى حاكم و لا طاغوت.

ليست لزلة لسان و إنما عقلية. لا يعترفون بالدولة هم عصابة و هدفهم الوحيد القضاء على الدولة بكل الوسائل“.

وبدأت السلطات القضائية التونسية، الأحد، التحقيق بتهم تتعلق بغسيل الأموال والتجسس والتآمر على أمن الدولة، موجهة إلى حركة النهضة الإسلامية، من قبل هيئة الدفاع عن المعارضين الراحلين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وأفادت إذاعة ”موزاييك“ المحلية، أن الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية والمالية التابعة لإدارة الشرطة العدلية بالعاصمة التونسية، استمعت إلى إفادات المحامي رضا الرداوي، كممثل عن هيئة الدفاع عن ”الشهيدين“ شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، في الدعوى القضائية التي رفعتها ضدّ قيادات من حركة النهضة، وأشخاص أجانب من أجل غسل الأموال.

بدوره، أكد مصدر قضائي لـ“إرم نيوز“، أن الاستماع إلى إفادة الرداوي، تأتي على خلفية الندوة التي كانت قد عقدتها هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، والتي وجهت فيها اتهامات لحركة النهضة، بارتكاب جرائم التجسس وغسيل الأموال وتلميع الإرهاب والتآمر على أمن الدولة.

وبحسب المصدر، فإنه من المنتظر أن يتم الاستماع إلى عدة شخصيات أخرى للتحقيق معها بهذا الخصوص، من بينها قيادات بارزة في حركة النهضة الإسلامية.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن من بين هذه القيادات، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ونجله معاذ الغنوشي، ونائبه علي العريض، الذي كان وزيرا للداخلية خلال الفترة التي تم فيها اغتيال بلعيد والبراهمي.