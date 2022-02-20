ارتفاع الأسعار يُخرج المغاربة في احتجاجات عارمة‎‎

شهدت مدن مغربية، مساء الأحد، وقفات احتجاجية للتنديد بغلاء أسعار المنتجات الاستهلاكية الأساسية والمحروقات.

وتتزامن هذه الوقفات العارمة مع إحياء ذكرى احتجاجات 20 فبراير/ شباط 2011، (حركة شبابية مغربية تأسست في سياق ثورات الربيع العربي).

ورفع المحتجون في عدد من المدن، شعارات تطالب الدولة بالتدخل الفوري لتسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح، كما طالبوا بالحرية والعدالة الاجتماعية.

وقال المهدي زيزي، النقابي بـ“الكونفدرالية الديمقراطية للشغل“ في إقليم بوعرفة، إن هذه الاحتجاجات جاءت في الوقت المناسب للتعبير عن سخط المغاربة من ارتفاع الأسعار.

وأضاف زيزي في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن المواطن البسيط بات مقهوراً بفعل الزيادات غير المفهومة خلال الآونة الأخيرة، مبيناً أن حكومة عزيز أخنوش لم تف بوعودها لا سيما في الشق الاجتماعي، بل استغلت جائحة كورونا لتفويت مجموعة من الملفات.

ورأى المسؤول النقابي أن ”الوعود التي سطّرها رئيس الحكومة عزيز أخنوش في برنامجه الانتخابي تبين فيما بعد أن مجرد شعارات لا غير في ظل الاحتقان الاجتماعي الحاصل“.

واعتبر أن المواطن البسيط أضحى مقهوراً بفعل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا ما يبين ارتباك الحكومة. وفق تعبيره.

وانتقد المتحدث الوضع السياسي في المملكة، مؤكداً حدوث تراجعات خطيرة في عهد الحكومة الحالية.

وشهدت أسعار المواد الأساسية (سميد، دقيق، زيت المائدة، القطاني، زيت الزيتون، وغيرها) ارتفاعا ملحوظا في المغرب، بالإضافة إلى المحروقات، وعلف المواشي.

ويتزامن هذا الارتفاع مع شح الأمطار خلال الموسم الزراعي الجاري، وسط قلق حكومي من أن تنعكس هذه التغيرات المناخية على نسبة النمو.

وأثارت موجة ارتفاع الأسعار في البلاد، حملة انتقادات شعبية غير مسبوقة ضد حكومة عزيز أخنوش، تطالبه بالرحيل.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من ارتفاع الأسعار، وتداولوا هاشتاغ ”أخنوش_ارحل“ خلال اليومين الماضيين، في ظل دعوات للخروج إلى الشارع.

وكانت حكومة عزيز أخنوش أرجعت أسباب ارتفاع الأسعار بالمغرب، إلى أسباب خارجية.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قبل أيام، أن الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الحالي في الأسعار عند الاستهلاك في العالم وفي المغرب، مرتبطة بالظرف الدولي الحالي.

وبيّن أن ارتفاع أسعار عدد من مواد الاستهلاك يعزى أساسا إلى الارتفاع المطرد الذي عرفته أسعار الحبوب والمنتوجات البترولية في السوق الدولية.