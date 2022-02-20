البرلمان الليبي يرجئ جلسة منح الثقة لحكومة باشاغا

كشفت مصادر برلمانية ليبية لـ ”إرم نيوز“ أن مجلس النواب قرر تأجيل عقد جلسته التي كانت مبرمجة، اليوم الإثنين، وذلك على خلفية عدم إكمال رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا تجهيز تشكيلته الحكومية لعرضها على البرلمان لنيل ثقته.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان فتحي المريمي إن ”البرلمان ينتظر التشكيلة الوزارية التي سيقدمها باشاغا خلال الأيام المقبلة“.

وأضاف المريمي في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن ”عدم عقد جلسة يعد أمرًا عاديًا، حتى يقدم باشاغا تشكيلته ثم ستكون هناك دعوة لجميع النواب لعقد جلسة رسمية يتم فيها إعطاء الثقة للفريق الحكومي المقترح“.

وكان تصريح لرئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أدلى به خلال أيام واتهم فيه البرلمان بأن القرار الذي أصدره ويقضي بتكليف باشاغا بتشكيل الحكومة غير سليم، قد أثار مخاوف من تقويض الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلسين.

وقال المريمي إن ”الأمر انتهى بالتوافق بين المجلسين، المجلس الأعلى للدولة بإعطائه التزكية لباشاغا وعلى ضوء ذلك البرلمان اختار باشاغا، من الناحية الإجرائية تم كل شيء.. عدَّلنا الإعلان الدستوري، وكلفنا باشاغا بعد استشارة مجلس الدولة“.

وكشف عن أن العلاقات ممتازة حاليًا بين المجلسين، مشيرًا في حديثه لـ ”إرم نيوز إلى وجود مشاورات، واتصالات، وتنسيق كبير، بين المجلسين.

ويرى محللون ليبيون أن عدم عقد جلسة، اليوم الإثنين، يعود إلى ترقب المزيد من المواقف الدولية التي تشجع على المضي قدمًا في إكمال مسار تشكيل الحكومة، وتغير في موقف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أو بحث كيفية التعامل معها لضمان تسليم السلطة، وتجنب حدوث انقسام مؤسساتي وسياسي جديد.

وقال المحلل السياسي كمال المرعاش إن ”عدم انعقاد الجلسة للبرلمان يرجع في تقديري إلى 3 أسباب هي، أولًا: إعطاء مزيد من الوقت لرئيس الحكومة الجديد لاختيار أعضاء الحكومة بعناية ووفق شروط محددة تضمن نجاحها في التصدي للتحديات الكبيرة التي أمامها، ثانيًا: تعزيز الحكومة بدعم دولي وإقليمي تحتاجه خلال فترة عملها وصولًا لتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب الآجال“.

وشدد في تصريح لـ ”إرم نيوز“ على أن ”الأهم، وهو ثالثًا، دراسة سبل التعامل مع رفض حكومة الدبيبة تسليم السلطة بطريقة سلسلة، خاصة مع إصرار عبد الحميد الدبيبة على التشبث بالسلطة، واختياره التصعيد الإعلامي، وربما تحشيد بعض الميليشيات لإدخال العاصمة طرابلس في العنف والفوضى“، على حد تعبيره.

ويرفض ”الدبيبة“ تسليم السلطة إلى رئيس الوزراء المكلف ”باشاغا“ وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تجدد الصراع من جديد في ليبيا، رغم أن كل المؤشرات تذهب إلى أن ذلك لن يحدث وفقًا لمراقبين.

وهناك من الأطراف السياسية في ليبيا من يرفض أصلًا خطوة البرلمان ومجلس الدولة وهو ما قد يشكل عامل ضغط إضافي على البرلمان و“باشاغا“، معًا.

وقال المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية محمد شوبار إن خطوة تشكيل حكومة موازية هي خطوة مخالفة لخريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي والتي تم تضمينها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570 وكل ما تقوم به القيادات السياسية في هذا الإطار هو كلام للاستهلاك المحلي ليس إلا، فأي عملية سياسية لن يكتب لها النجاح إلا عبر المسار الذي تيسره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وفق قوله.