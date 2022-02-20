برلمانيون ليبيون ينتقدون إجراءات الدبيبة "الشعبوية" للبقاء في منصبه

انتقد برلمانيون ليبيون الخطوات ”الشعبوية“ التي يقوم بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، للبقاء في السلطة، رغم تكليف مجلس النواب فتحي باشاغا بتشكيل حكومة بديلة.

وكان البرلمان كلف باشاغا الذي يحظى بنفوذ عسكري قوي في مصراتة بتشكيل حكومة إلى حين القيام بانتخابات استنادا إلى خارطة طريق توافق عليها البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، في خطوة رفضها الدبيبة.

وأعلن الدبيبة، الجمعة، عن وعود تتعلق بتقديم مساعدات للشعب الليبي لشراء أراض ومنازل، ورفع الرواتب ومواصلة دعم حالات الزواج.

لكن أطرافا سياسية استبعدت أن يتمكن الدبيبة من تحقيق الخطط التي وعد بها على أرض الواقع؛ بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي تشهده البلاد التي مزقتها الحروب والنزاعات منذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي في 2011.

في الأثناء، استهجن برلمانيون تحدثوا لـ“إرم نيوز“، خطط الدبيبة، إذ قالت النائبة سلطنة المسماري إن ”ما يقوم به الدبيبة محاولة لخلط الأوراق في ما يخص مسار تشكيل الحكومة الجديدة“.

وأضافت المسماري أن ”الدبيبة يحاول من خلال هذه المشاريع التي أعلن عنها رشوة شعب واعٍ تماما بما يحصل حوله لكن دون جدوى، لا سيما أن باشاغا الآن في طور تشكيل حكومته، حيث سيتم في الأسبوع المقبل منحه الثقة وكامل فريقه الحكومي ليباشر عمله“.

وقال النائب سعد المريمي إن ”ولاية الحكومة انتهت في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن الانتخابات لم تتم لأسباب عدة، حكومة الوحدة الوطنية انتهت ومجلس النواب سحب الثقة من هذه الحكومة في نوفمبر الماضي، والآن كلف باشاغا لتشكيل الحكومة الجديدة وهو يجهز لذلك“.

وأوضح المريمي لـ“إرم نيوز“، أن ”ما يقوم به الدبيبة يستهدف استمالة الناس والشباب، لكن هذا مال الدولة وليس رزقه الخاص حتى يتصرف فيه هكذا، المفروض أن يتم هذا الإنفاق من خلال مؤسسات الدولة، وليست لأغراض سياسة كما يقوم به الدبيبة؛ فالدولة ليست ملكا له حتى يتصرف بها بهذه الطريقة، هو بصدد استمالة الناس لقطع الطريق أمام حكومة باشاغا، وهذا لن يحدث؛ لأن هناك طرقا أخرى سيتم انتهاجها وستتسلم مهامها فور منحها الثقة“.

من ناحيته، قال النائب علي التكبالي لـ“إرم نيوز“، إن ”الدبيبة لكي يبقى في الحكم يكذب على الناس والشعب ويعد بأشياء لا يمكنه تحقيقها، وهو يعلم أن الدولة مفلسة ولا تستطيع أن تفي بأبسط مطالب مواطنيها“، مضيفا أن ”الدبيبة أتى منذ البداية للإفساد، هدفه الوحيد استعمال أموال الدولة الليبية للدعاية لنفسه فقط“.