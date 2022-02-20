سانشيز يعلن لقاءه مع بوريطة في بروكسل

التقى رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، مع ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب، ومع إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو، على هامش أعمال قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي التي أقيمت الخميس و الجمعة الماضيين في بروكسل.

وذكرت وكالة أوروبا برس:“أجرى رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، محادثات مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، وهو أول اتصال شخصي مع سلطة هذا البلد المجاور منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية في أبريل الماضي.“

حيث صرح سانشيز الجمعة، بأنه عقد لقاء مع وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة ممثل المغرب في القمة، مشيرا لأهمية العلاقات مع المملكة، كما وصفها بـ”الدولة الإستراتيجية”.

وفي نفس الوقت، صرح المسؤول الاسباني بأنه تحدث مع زعيم البوليساريو إبراهيم غالي زعيم جبهة بوليساريو، دون تقديم معطيات إضافية حول هذا اللقاء آو ما تضمنه.

ويعتبر لقاء سانشيز وبوريطة، أول لقاء رسمي بين مسؤولين من البلدين منذ اندلاع الأزمة بينهما في العام الماضي، بسبب استضافة اسبانيا لزعيم جبهة بوليساريو، التي تنازع المغرب على الصحراء الغربية، باسم مستعار لتلقي العلاج.

ولم يعلق المغرب حتى ساعة إعداد التقرير على هذا الخبر، وكان من الممكن اعتبار لقاء بوريطة وسانشيز مؤشرا لانفراج في العلاقة بين المغرب وإسبانيا، لولا لقاء رئيس الوزراء الإسباني بغالي، الذي أثار مجرد وجوده في قمة بروكسل غضب المغرب.

و يعتبر هذا أول لقاء بين زعيم البوليساريو ورئيس حكومة إسباني، فرئيسا الحكومة السابقان، خوسي ماريا أثنار ولويس رودريغيث سبتيرو، استقبلا زعيم الجبهة السابق محمد عبد العزيز في مقري حزبيهما، بصفتهما أمناء لها وليس كرؤساء حكومات.

كما أن المغرب طالب إسبانيا، بشكل واضح تقريبا، بتحديد موقفها من ملف الصحراء الغربية، كشرط أساسي لعودة الثقة بين البلدين، و العلاقات الاقتصادية على الخصوص إلى سابق عهدها.

وجاء في خطاب العاهل المغربي محمد السادس، بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء:“من حقنا اليوم، أن ننتظر من شركائنا، مواقف أكثر جرأة ووضوحا، بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة”. وأكد لمن وصفهم ب “أصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة”، أن “المغرب لن يقوم معهم، بأي خطوة اقتصادية أو تجارية، لا تشمل الصحراء المغربية”.