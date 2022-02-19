بعد إعادة انتخاب الطبوبي.. هل يصعد "اتحاد الشغل" التونسي مع قيس سعيد؟

اختتم الاتحاد العام التونسي للشغل يوم السبت مؤتمره الذي عُقد في مدينة صفاقس ذات الثقل النقابي القوي بانتخاب قيادة جديدة، و عودة نور الدين الطبوبي إلى قيادة المنظمة النقابية، وسط علامات استفهام بشأن تعامل الاتحاد المرتقب مع المسار السياسي الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد خاصة بعد خطوته الأخيرة حل المجلس الأعلى للقضاء.

وقال الطبوبي، في تصريحات صحفية عقب إعادة انتخابه، إن الاتحاد “سيكون في الموعد لإنقاذ تونس”.

وأضاف “تونس تنادينا اليوم أكثر من أي وقت مضى، وسنوازن بين دورنا الاجتماعي ودفاعنا عن الحريات العامة والفردية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.

ومن المتوقع أن يكون موقف الاتحاد من الإصلاحات التي يقوم بها الرئيس سعيد حاسما خاصة أن نفوذ النقابة القادرة على غلق الاقتصاد بالإضرابات قد يشكل ورقة بيدها.

وقال النائب في البرلمان المجمد حاتم المليكي إن ما سيتغير اليوم بعد مؤتمر الاتحاد أن الأخير سيطرح على الطاولة هذه المرة حوارا شاملا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، بما أن هناك قيادة خرجت من المؤتمر لديها الشرعية الكاملة للتفاوض ولاتخاذ القرارات.

وأوضح المليكي في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن ”المسار السياسي سيضعه الاتحاد على الطاولة وهذا الجديد، والاتحاد عبر عن رأيه في وقت سابق بأنه يدعم الخيار الثالث وهذا الخيار ببساطة هو عدم الوصول إلى المواجهة وأنه لا يمكن القبول باستمرار الحالة الاستثنائية لأمد طويل لكن أيضا الاتحاد لا يقبل بالعودة إلى الوراء“.

ولا يستبعد محللون تونسيون أن يتجه اتحاد الشغل إلى التصعيد مع سعيد الذي وسع صلاحياته بشكل كبير منذ 25 يوليو / تموز حيث قال الدبلوماسي و المسؤول التونسي السابق، إبراهيم الوسلاتي إن الاتحاد إذا لم يأخذ موقفا قبل المؤتمر فسيتخذ مواقف بعد المؤتمر وسيتغير موقفه بالفعل ليكون أكثر وضوحا.

وأكد الوسلاتي في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن الاتحاد سيحاول فرض توازي المسارات في التفاوض بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي منوها إلى أن المنظمة النقابية سيكون لها موقف بعيد عن المهادنة هذه المرة وسيضغط في بعض الاتجاهات ما قد يؤدي إلى التصادم مع رئيس الجمهورية خاصة أن الاتحاد يتسلح بتماسكه الداخلي والتفاف عدد كبير من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني حوله.

ورجح الوسلاتي أن يجبر ضغط الاتحاد قيس سعيد على تشريكه وعدد من مكونات المجتمع المدني والسياسي خاصة وأن ضغط الاتحاد يتزامن مع ضغط خارجي.

وكان اتحاد الشغل قد طرح في وقت سابق مبادرة لإجراء حوار وطني إبان الأزمة الحادة التي ضربت أقطاب السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد قبل أن يطيح سعيد برئيس الحكومة هشام المشيشي والبرلمان في 25 يوليو/تموز.

وبعد أن قام سعيد بتهميشه بعد 25 يوليو / تموز حيث توقفت اللقاءات بينهما، هدد الاتحاد بخطوات تصعيدية، ولم يترك أمينه العام الطبوبي فرصة إلا وحذر مما أسماه حكم الفرد الواحد، كما وجه انتقادات لنظام الحكم القاعدي الذي يقول البعض إن سعيد سيقوم بإرسائه قائلا إن نقابته ترفضه.

ومؤخرا التقى سعيد والطبوبي ليصرح بعد ذلك الأمين العام لاتحاد الشغل أنه بالإمكان التعلم من أخطاء الماضي مشيرا إلى حالة الفتور التي مرت بها العلاقات بين رئاسة الجمهورية والمنظمة التي تحظى بنفوذ واسع.

وأردف الطبوبي ”تم التأكيد خلال اللقاء على أن بناء المرحلة الصعبة لا يكون بالفعل وردّ الفعل بل بتضامن وطني حقيقي“.

وفي المقابل، يرفض محللون تونسيون آخرون الحديث عن تصعيد مرتقب من اتحاد الشغل حيث قال المحلل خليل الرقيق إن ”المؤشرات الأخيرة تشير إلى عكس ما يقوله البعض، لقاء الرئيس سعيد والطبوبي ولقاء آخر بين وفد من الاتحاد ووفد من الحكم وتم فيهما التعهد بدراسة الإصلاحات المطلوبة بعد المؤتمر ما يعني أن هناك نوعا من المقايضة بين الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، اتحاد الشغل واتحاد الأعراف (مجمع رجال الأعمال في تونس) يربطان الموقف من الإصلاحات بالمشاركة في العملية السياسية“.

وأشار الرقيق في تصريح لـ ”إرم نيوز“ إلى أن ”الحديث عن اختلاف كبير لا اعتقد انه منطقي، الاتحاد في كل بياناته واجتماعاته أكد أن سقف انتظاراته لن يخرج عن سقف 25 يوليو، بما معناه أن لا عودة إلى الوراء“، مستبعدا أن يكون هناك حوار وطني مثل الذي تم طرحه قبل 25 يوليو / تموز موضحا أن الأمر يقتصر عن مشاركة الاتحاد في الإصلاحات المرتقبة.