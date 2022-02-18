مايك بنس يزور إسرائيل والمغرب الشهر المقبل

ذكر موقع جويش إنسايدر، الجمعة، إن نائب الرئيس الأميركيّ السابق مايك بنس، سيعقد زيارة إلى إسرائيل والمغرب مطلع شهر مارس/آذار المقبل.

وذكر الموقع في تقرير أورده:“ إن بنس سيتوجه إلى إسرائيل والمغرب ويلتقي بمسؤولين حكوميين في زيارة تتعلق بـ“اتفاقيات إبرهام“

التي أبرمتها إدارة الرئيس الأميركي السابق ترامب مع دول عربية.

وبحسب الموقع، فإن مايك بنس، ستوجه في 7 مارس/أذار المقبل إلى إسرائيل، وسيغادرها بعد يومين متوجهاً إلى المغرب، بهدف تعزيز اتفاقيات أبراهام، مشيراً

إلى أنه سيلتقي عدد من المسؤولين الإسرائيليين بينهم رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وكذلك مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين في المملكة المغربية.

وزار بنس إسرائيل في آخر زيارة له شهر يناير/ كانون الثاني 2020 الماضي، قبيل مغادرته لمنصبه.

وتتزامن زيارته في أعقاب عدد من الزيارات التي عقدها مسؤولون أميركيون من بينهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والسيناتور ليندسي غراهام.

وأشرفت إدارة ترامب على عقد عدد من الاتفاقيات الدبلوماسية بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان والمغرب، واعترفت حينها بالسيادة المغربية على الصحراء.

وعقد عدد من المسؤولين الإسرائيليين زيارات متعددة إلى المغرب عقب اتفاقية تطبيع العلاقات ، ووقعوا على عدد من الاتفاقيات المشتركة في مجالات أمنية واقتصادية.

ومنذ توقيع الاتفاق الثلاثي بين الرباط وتل أبيب برعاية واشنطن، في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2020، تسير العلاقات بين المغرب وإسرائيل في منحى تصاعدي.

وأعادت الرباط بموجب الاتفاق علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه مع جبهة ”البوليساريو“.

ووقع المغرب وإسرائيل قبل أشهر اتفاقية شراكة استراتيجية بين رجال الأعمال المغاربة والإسرائيليين العاملين بالقطاع الخاص، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

كما وقعا، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اتفاقا لتعاون أمني ”غير مسبوق“ خلال زيارة هي الأولى من نوعها لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى المغرب.

ووقّع غانتس ونظيره المغربي مذكرة تفاهم في مجال الدفاع، تشمل تبادل التجارب والخبرات، ونقل التكنولوجيا، وكذلك التعاون في مجال الصناعة الدفاعية.

ويعد المغرب موطنًا لأكبر جالية يهودية في شمال أفريقيا.

ويعيش حوالي 700 ألف يهودي من أصل مغربي في إسرائيل، ويعتزم البلدان إقامة مبادلات تجارية، وتعاون في مختلف المجالات العلمية، والصناعية، والسياحية.