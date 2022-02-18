الدبيبة يواجه محاولة إبعاده عن السلطة بالإعلان عن "خطط شعبوية" للإنفاق

واجه رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، خططا لإعاده عن السلطة وتشكيل حكومة جديدة بقيادة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، بالإعلان عن خطط للإنفاق تحظى بشعبية واسعة، كرفع الرواتب وشراء أراض ومنازل وتقديمها مساعدات لليبيين.

ووعد الدبيبة الجمعة، الذي أقسم بألا يسلم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات، بتقديم مساعدات لليبيين لشراء أراض ومنازل وقال إنه سيرفع بعض الرواتب التي تقدمها الدولة ويواصل دعم حالات الزواج.

لكن وضعه ووضع حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا التي يقودها أصبح على المحك بعد أن كلف البرلمان وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة.

ويقول الدبيبة، الذي أعلن الخطة في كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي، إنه لن يعترف بشرعية تعيين باشاغا.

ويجري باشاغا مشاورات مع الكتل السياسية ومن المقرر أن يقدم تشكيلة حكومة جديدة الأسبوع القادم، في خطوة ستحدد ما إذا كانت مساعي البرلمان في استبدال الدبيبة قد نجحت أم أن مصيرها الفشل.

و حث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ليبيا ، مجلسي النواب والدولة إلى الدفع نحو إجراء الانتخابات في ليبيا.

وطالب الدبيبة، البرلمان والمجلس الأعلى للدولة و الأجهزة القضائية، بـ“الاستماع للشعب والدفع باتجاه إجراء الانتخابات، لأنه لا مفر في هذه المرحلة من الذهاب إلى الانتخابات، معبرًا عن رفضه التمديد للأجسام الحالية“.

وأشار إلى أنه سيعلن خلال اليومين المقبلين، عن خريطة طريق لإجراء الانتخابات، مؤكدًا أن الهدف إجراء الانتخابات في شهر/ يونيو المقبل.

وأطلق الدبيبة هذه التعهدات، عقب تأكيده استمرار حكومته في تنفيذ برامجها، وأنه لا عودة إلى الخلف لحين الوصول إلى موعد الانتخابات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي وعد فيه رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، بأن تكون عملية استلام وتسليم السلطة بين الحكومتين وفق الآليات القانونية والدستورية، وبالطرق السلمية.

وقال الدبيبة، في تصريحات سابقة خلال اجتماع عادي لمجلس الوزراء إن ”الحكومة ماضية في تنفيذ برامجها لتوفير الخدمات للمواطنين بجميع المدن والمناطق“، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء خصص مبلغ 2.5 مليار دينار دعمًا للمجالس المحلية.

وكشف الدبيبة أنه كلف وزيرة العدل بتشكيل فريق قانوني مستقل لصياغة قانون الانتخابات، مبينًا أنه سيكشف لليبيين كل مصاريف الحكومة، تحقيقًا لمبدأ الشفافية، وفق تعبيره.

وحث الدبيبة في كلمته جميع الوزارات على الاستمرار في تنفيذ برامجها خدمة للمواطنين، وعلى ترسيخ حيادية مؤسسات الدولة، والنأي بها عن المناكفات السياسية، بحسب قوله.