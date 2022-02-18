صورة "مسيئة" للرئيس التونسي تثير استياء واسعا ضد رئيسة البرلمان الأوروبي

أثارت تغريدة نشرتها رئيسة البرلمان الأوروبي ،روبرتا ميتسولا ، على إثر لقاء جمعها بالرئيس التونسي قيس سعيد ، مساء الجمعة استياء واسعا، ما دفعها إلى تغيير نص التغريدة والصورة التي نشرتها.

و تداول نشطاء تونسيون تغريدة رئيسة البرلمان الأوروبي وصورة تجمعها بالرئيس التونسي، قيس سعيد ، وظهرت روبرتا ميتسولا بملامح غاضبة، في حين لا يظهر من صورة الرئيس التونسي سوى خلفيته.

وطالب إعلاميون وسياسيون ونشطاء المجتمع المدني التونسي، بسحب الصورة والاعتذار من تونس، و اعتبروا أنها تتضمن ”إساءة و إهانة للدولة التونسية“.

وقالت الإعلامية التونسية، سنية برينسي، في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ”هذه الصورة المنشورة في تغريدة رئيسة البرلمان الأوروبي ، على حسابها بتويتر مسيئة لتونس، لو كان الرئيس له طاقم من المستشارين وفريق إعلامي أكفاء، لما حصلت هذه المهازل“.

وقال الناشط، فراس قفراش، “ أضعف الإيمان في موضوع الصورة المُهينة والصادمة لرئيس الجمهورية التونسية التي قامت بنشرها روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي.. سفير تونس في بروكسل يجب أن يُقدّم احتجاجا رسميا لمؤسسة البرلمان الأوروبي ويطلب سحب الصورة المصاحبة لتغريدة ميتسولا ”.

وأضاف فراس قفراش في تدوينته على فيسبوك ”مدير الإدارة العامة لأوروبا والاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية التونسية، يجب أن يقوم باستدعاء سفير الاتحاد الأوروبي بتونس لإبلاغه موقف الدولة التونسية من الإساءة لصورة رئيس الجمهورية ويطلب توضيحات حول الموضوع ”.

وجاء في تدوينة نشرها الناشط في المجتمع المدني، محمد البراهمي، على صفحته بموقع فيسبوك“ رئيسة البرلمان الأوروبي في لقائها مع الرئيس قيس سعيّد تعمدت نشر صورة غير مقبولة و فيها إهانة لتونس و لرئيس الجمهورية و للشعب التونسي و من المفترض أن تحترم الدولة التونسية و شعبها و رئيسها الذي يُمثل دولة مستقلة ذات سيادة.. و بعد الضغط الشعبي على الفيسبوك و على صفحتها الرسمية، سحبت الصورة ..“.

وقال الناشط ، كريم رجب،في تدوينة نشرها على فيسبوك“ وصلنا لمرحة أنّه مجرّد مشاركة رئيس الجمهورية في قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي يعتبرها أنصار الرئيس إنجازا في حين أن مشاركتنا بديهية بما أننا موجودون في أفريقيا“.

وأضاف كريم رجب في تدوينته ”يأتي الردّ مهين من رئيسة البرلمان الأوروبي في مضمون النصّ و خاصّة في الصورة المصاحبة لتغريدتها و كأن الرئيس تلميذ.. الإشكال في كيفية اقناع أنصار الرئيس أن الصورة إهانة لتونس. ”.