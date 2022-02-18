ليبيا.. الدبيبة يطالب مجلسي النواب والدولة بالدفع نحو إجراء الانتخابات

حث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، مجلسي النواب والدولة إلى الدفع نحو إجراء الانتخابات في ليبيا.

وطالب الدبيبة، في كلمة له بمناسبة ذكرى ثورة 17 شباط/ فبراير، البرلمان والمجلس الأعلى للدولة و الأجهزة القضائية، بـ“الاستماع للشعب والدفع باتجاه إجراء الانتخابات، لأنه لا مفر في هذه المرحلة من الذهاب إلى الانتخابات، معبرًا عن رفضه التمديد للأجسام الحالية“.

وأشار إلى أنه سيعلن خلال اليومين المقبلين، عن خريطة طريق لإجراء الانتخابات، مؤكدًا أن الهدف إجراء الانتخابات في شهر/ يونيو المقبل.

وأطلق الدبيبة هذه التعهدات، عقب تأكيده استمرار حكومته في تنفيذ برامجها، وأنه لا عودة إلى الخلف لحين الوصول إلى موعد الانتخابات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي وعد فيه رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، بأن تكون عملية استلام وتسليم السلطة بين الحكومتين وفق الآليات القانونية والدستورية، وبالطرق السلمية.

وقال الدبيبة، في تصريحات سابقة خلال اجتماع عادي لمجلس الوزراء إن ”الحكومة ماضية في تنفيذ برامجها لتوفير الخدمات للمواطنين بجميع المدن والمناطق“، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء خصص مبلغ 2.5 مليار دينار دعمًا للمجالس المحلية.

وكشف الدبيبة أنه كلف وزيرة العدل بتشكيل فريق قانوني مستقل لصياغة قانون الانتخابات، مبينًا أنه سيكشف لليبيين كل مصاريف الحكومة، تحقيقًا لمبدأ الشفافية، وفق تعبيره.

وحث الدبيبة في كلمته جميع الوزارات على الاستمرار في تنفيذ برامجها خدمة للمواطنين، وعلى ترسيخ حيادية مؤسسات الدولة، والنأي بها عن المناكفات السياسية، بحسب قوله.

ويأتي ذلك، بعد إعلان رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، بدء المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أنه سيقدم تشكيلته إلى مجلس النواب في الزمان والمكان المحددين، ومعبرًا عن أمله بأن تنال الثقة.

وقال باشاغا في كلمة وجهها للشعب الليبي، في وقت سابق، إن حكومته ستسعى إلى إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة، متعهدًا بعدم ترشحه للانتخابات الرئاسية.