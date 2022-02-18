تونس.. محكمة عسكرية تقضي بسجن النائب العياري غيابيًا بتهمة إهانة الرئيس‎‎

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بالعاصمة التونسية، الجمعة، حكما غيابيا يقضي بسجن النائب بالبرلمان التونسي المجمدة أعماله، ياسين العياري، لمدة 10 أشهر.

و أفاد مالك بن عمر، محامي البرلماني ياسين العياري، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن الحكم بالسجن ضد العياري، جاء بناء على تهم موجهة له تتمثل في ”المساس بمعنويات الجيش وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية“، وذلك على خلفية تدوينات منسوبة للعياري ب“فيسبوك“، بعد 25 يوليو/تموز الماضي.

وأوضح أن صدور الحكم غيابيا، سببه تواجد العياري خارج أرض الوطن، وعدم تمكنه من حضور جلسات المحاكمة، مشيرا إلى أن هذا الحكم الابتدائي الغيابي قابل للاعتراض.

و جاء الحكم على ياسين العياري، غداة حكم بالسجن سنة واحدة ضد النائب في البرلمان المجمد، سيف الدين مخلوف؛ وذلك على خلفية إدانته بتهمة ”التطاول على القضاء، والمس من معنويات الجيش التونسي“.

وتم توجيه هذه التهمة لسيف الدين مخلوف بعد أن دخل في خلاف مع قاض في المحكمة العسكرية عندما كان بصدد الدفاع عن زميله في كتلة ائتلاف الكرامة نضال السعودي. وحينها توعد مخلوف بـ“محاسبة“ الجيش التونسي على ”مساندته“ للرئيس قيس سعيد.

وأثار توقيف سيف الدين مخلوف ومحاكمته، جدلا واسعا في تونس، وحديثا عن وجود ”تجاوزات قانونية“ في هذه القضية.

وقالت المحامية إيناس بن حراث، في تدوينة نشرتها على صفحتها في فيسبوك، إنه ”تم إصدار مذكرة إيداع بالسجن في حق سيف الدين مخلوف دون التحقيق معه من قبل قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية الدائمة“.

وأضافت إيناس بن حراث: ”بناء على تقرير فوري من مساعد وكيل الجمهورية العسكري بعد حوار بينه وبين سيف الدين مخلوف في البهو حول أمن البلاد بمناسبة وجود سيف الدين مخلوف صدفة في المحكمة، تم اعتبار محتوى الحوار جريمة ومسًا بمعنويات الجيش ونشر أخبار زائفة“.

وتم التحقيق مؤخرا مع سيف الدين مخلوف في القضية التي تُعرف في تونس بـ“غزوة المطار“، إذ قام نواب ائتلاف الكرامة بمحاولة تسفير امرأة، يشتبه في انتمائها لتنظيمات متشددة.

وفُتح تحقيق في هذا الملف، بعد أن رفعت نقابات أمنية تونسية قضية عدلية ضد نواب ائتلاف الكرامة والمحامي مهدي زقروبة؛ عقب ”اعتدائهم“ في آذار/ مارس الماضي، على عناصر الأمن أثناء محاولة تسفير المرأة.

وجرى مؤخرا إصدار مذكرات جلب في حق عدد من نواب كتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان التونسي المجمد، منهم نضال السعودي، وعبداللطيف العلوي، ومحمد العفاس، وسيف الدين مخلوف.