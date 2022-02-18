تونس.. توتر واحتجاجات بسبب نقص الدقيق في محافظة القصرين

شهدت محافظة القصرين التونسية، الجمعة، توترا حادًّا بسبب فقدان الدقيق المخصص لإعداد الخبز، ما تسبب في غلق عدد من المخابز في المحافظة.

ونفّذ عدد من سكان القصرين (شمال غرب العاصمة تونس) تحركا احتجاجيا، تضمن غلق عدد من الطرقات وإحراق الإطارات.

وطالب المحتجون بتوفير الدقيق أو ما يعرف في تونس باسم ”السميد“، مستنكرين ما وصفوه ”باحتقار المحافظة“ و“تهميشها“.

ورفض المحتجون الاستجابة لطلب عناصر الأمن بفتح الطرقات وإنهاء تحركهم الاحتجاجي، وشددوا على ضرورة أن تتدخل الحكومة التونسية وتنهي ما وصفوها بـ“أزمة الخبز“ في أقرب وقت.

وشهدت محافظة القصرين أزمة مماثلة، قبل أسابيع، تسببت في سلسلة من الاحتجاجات، تدخلت على إثرها وزارة التجارة وزودت المحافظة بكميات من الدقيق، وتمكنت من تخفيف حدة التوتر.

وتشهد السوق التونسية نقصا واضحا في التزود بالمواد الأساسية الخاصة بإنتاج الخبز، لا سيما الدقيق، ما خلق حالة من التململ لدى أصحاب المخابز، ومخاوف من نقص الخبز في الأسواق، وما قد يسببه ذلك من احتقان اجتماعي.

وأكدت وزارة التجارة التونسية أن نقص الطحين سببه تعطّل دخول باخرتين محملتين بشحنتي قمح في ميناء صفاقس جنوب البلاد؛ بسبب إضراب أعمال الشحن والترصيف.

وأضافت الوزارة أنها ”تصدر تقارير يومية عن حالة التزود بالمواد الأساسية، لا سيما الطحين الموجه لإعداد الخبز، وتتحرك وفقا للنقائص المسجلة في المحافظات الأكثر تضررا، من أجل تعديل السوق، وتوفير هذه المادة تفاديا لأي تداعيات اجتماعية“.

وأطلقت تطبيقا قالت إنه سيجري العمل به لمتابعة توزيع المواد الأساسية المدعمة، ومنها الطحين المخصص لإعداد الخبز، غير أنّه لم تثبت فاعليته حتى الساعة، بحسب ما يؤكده أصحاب المتاجر والمواطنين.

وقال ما يُعرف بـ“المجمع المهني لأصحاب المخابز“ (نقابة أصحاب المخابز)، في بيان له، إنّ ”القطاع يُعاني منذ أكثر من 3 أشهر نقصا حادّا في المواد الأولية بكامل الجهات، ما تسبب في توقف عمل العديد من المخابز العصرية.“

وطالب المجمع بـ ”فتح باب الحوار الجاد مع السلطات المعنية؛ لإصلاح القطاع وتعديل التشريعات المرتبطة بمنظومة المخابز“.