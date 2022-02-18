المغرب.. ارتفاع الأسعار يثير انتقادات واسعة ودعوات لرحيل عزيز أخنوش

أثارت موجة ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية في المغرب، حملة انتقادات شعبية غير مسبوقة ضد حكومة عزيز أخنوش، تطالبه بالرحيل.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من ارتفاع الأسعار، وتداولوا هاشتاغ ”أخنوش_ارحل“ خلال اليومين الماضيين، في ظل دعوات للخروج إلى الشارع.

وشهدت أسعار المواد الأساسية (سميد، دقيق، زيت المائدة، القطاني، زيت الزيتون، وغيرها) ارتفاعا ملحوظا في المغرب، بالإضافة إلى المحروقات، وعلف المواشي.

ويتزامن هذا الارتفاع مع شح الأمطار خلال الموسم الزراعي الجاري، وسط قلق حكومي من أن تنعكس هذه التغيرات المناخية على نسبة النمو.

ويعد القطاع الزراعي أحد أعمدة الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة، حيث يتأثر النمو العام سلبيا أو إيجابيا وفق معدل الأمطار المسجلة كل عام، وكمية المحصول الزراعي.

احتجاجات

واحتج العشرات في مدينة جرادة (شرق المغرب)، يوم الخميس، على ارتفاع الأسعار وغلاء فواتير الماء والكهرباء، محذرين من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة.

ورفع المحتجون شعارات تنادي بوضع حد لغلاء الأسعار، وأكدوا أن الزيادة انعكست على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة والطبقة المتوسطة.

وطالب المحتجون الحكومة بالبحث عن ”بديل اقتصادي“ للوضع الذي يعيشونه، وإعفائهم من فواتير الكهرباء والماء تزامنا مع غلاء الأسعار.

وإزاء ذلك، طالبت أحزاب المعارضة في البرلمان من لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بعقد اجتماع عاجل بحضور وزير النقل واللوجيستيك، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من أجل بحث ارتفاع أسعار المحروقات، وتدارس الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات بالسوق المغربية في الآونة الأخيرة.

رد حكومي

وأرجعت حكومة عزيز أخنوش والتي يقودها حزب ”التجمع الوطني للأحرار“ (ليبيرالي)، أسباب ارتفاع الأسعار بالمغرب، إلى السياق الدولي الحالي.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الحالي في الأسعار عند الاستهلاك في العالم وفي المغرب، ستظل مرتبطة بالظرف الدولي الحالي.

وأوضح لقجع، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة الأسبوعي، أن ارتفاع أسعار عدد من مواد الاستهلاك يعزى أساسا إلى الانتعاش الاقتصادي غير المتوقع الذي يعرفه العالم، والارتفاع المطرد الذي عرفته أسعار الحبوب والمنتوجات البترولية في السوق الدولية.

وفي ردها على مبررات الحكومة، قالت حنان رحاب، القيادية البارزة في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارض)، إنه ”لا جدوى من إقناع المواطنين بارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية، ويجب البحث عن الحلول لا الاجتهاد في التبريرات“.

وأضافت في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، مساء الخميس: ”هل ارتفاع الأسعار له علاقة فقط بما يقع في سوق المحروقات على المستوى الدولي؟ بالقطع، لا. ففي قانون الموازنة العامة نجد رفعا في الضريبة على القيمة المضافة، ورفعا في ضريبة الاستيراد لمواد لها علاقة بمواد استهلاكية أساسية، وهناك ثمة ممارسات احتكارية، وضربا للتنافسية عبر اتفاق مسبق بين الشركات الكبرى. ولذلك فليس صحيحا أن ارتفاع الأسعار له علاقة فقط بما يقع على المستوى الدولي“.

وبينت رحاب، أنه ”لا يعقل مثلا أن يكون سعر زيت المائدة في إسبانيا وبلجيكا ومع الزيادات التي عرفتها تلك البلدان أقل من سعره في المغرب مع الفوارق في الدخل الفردي. ولا معنى لتكرار الحديث عن مسؤولية حكومة بنكيران في تحرير سوق المحروقات، فهي مسؤولية ثابتة، ولكنها ليست دائمة“.

وشددت على أن الناخبين عاقبوا الحزب الحاكم سابقا (العدالة والتنمية الإسلامي) بسبب تلك السياسات، ما يجعل مسؤولية هذه الحكومة ثابتة كذلك في عدم تغيير تلك السياسات. مشيرة إلى أن الحكومة الحالية تمتلك أغلبية مهيمنة، وبدلا من إلقاء اللوم على قانون التحرير، بإمكانهم تغيير تلك القوانين. وفق تعبيرها.