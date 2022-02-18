ليبيا.. "الأعلى للدولة" ينفي "طرد" المشري من احتفالية بمدينة الزاوية

نفى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، طرد رئيسه خالد المشري من احتفال بمناسبة ذكرى ثورة فبراير، شارك فيه أيضا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وتداول ناشطون ليبيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر ”لحظة طرد“ خالد المشري من الاحتفال الذي أقيم في مدينة الزاوية غربي العاصمة طرابلس.

وأظهر أحد المقاطع خروج المشري مسرعا، محاطا بحراسه، من منطقة الاحتفال ومحاولة مواطنين استيقافه.

وتعليقا على ما قاله الناشطون، نفى المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر، صحة الواقعة.

وقال عبد الناصر لقناة ”ليبيا بانوراما“، إن المشري ”لم يطرد“ من ميدان الشهداء بمدينة الزاوية خلال الاحتفالات بذكرى الثورة التي أقيمت الخميس.

وأوضح أن ”المشري حضر الاحتفالية برفقة عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، دون أي اعتراض“.

وأضاف: ”لم يصعد أحد إلى المنصة لطرد خالد المشري، وإنما غادر بمفرده“، متهما ”بعض الجهات والمنصات بمحاولة استغلال الأمر وتوظيفه سياسيا، في ظل الأنظار المتجهة نحو المجلس“.

ولفت عبد الناصر، إلى أن ”الجميع في انتظار ما سيصدر من المجلس الأعلى للدولة إزاء ما أقدم عليه مجلس النواب من تعيين رئيس جديد للحكومة وإجرائه للتعديل الدستوري“.

وأظهر فيديو ثان، مقاطعة أحد الحاضرين لخطاب الدبيبة بعد خروج المشري، والذي وجه فيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية انتقادات حادة لرئيس المجلس الأعلى، مطالبا بإقالته.

يذكر أن خالد المشري ينحدر من مدينة الزاوية، وفي حال صحت واقعة طرده، فإنها تعد ”حدثا غير مسبوق يكشف تراجع شعبيته في المدينة“.

وشارك في الاحتفالية التي أقيمت بمدينة الزاوية، إلى جانب المشري والدبيية، كل من عضو المجلس الرئاسي وليد اللافي، ووزير الداخلية خالد مازن، ووزير الدفاع السابق صلاح الدين النمروش، ورئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد علي الذيب.