السجن سنة واحدة للبرلماني التونسي سيف مخلوف بتهمة "الإساءة" للجيش

قضت محكمة تونسية، مساء الخميس، بالسجن عاما واحدا ضد النائب في البرلمان المجمد، سيف الدين مخلوف، وذلك خلفية إدانته بتهمة ”التطاول على القضاء، والمس من معنويات الجيش التونسي“.

وتم توجيه هذه التهمة لسيف مخلوف بعد أن دخل في معركة مع قاض في المحكمة العسكرية عندما كان بصدد الدفاع عن زميله في كتلة ائتلاف الكرامة نضال السعودي. وحينها توعد مخلوف بـ“محاسبة“ الجيش التونسي على ”مساندته“ للرئيس قيس سعيد.

وتم توقيف سيف الدين مخلوف مؤخرا وإصدار مذكرة إيداع بالسجن ضده في هذه القضية، قبل أن تقرر المحكمة مواصلة محاكمته وهو في حالة سراح.

وتمت محاكمة النائب نضال السعودي في قضية محاولة تسفير امرأة، يُشتبه في انتمائها إلى تنظيمات متشددة، وهي نفس القضية التي يخضع مخلوف للتحقيق فيها أيضا.

وأثار توقيف سيف مخلوف ومحاكمته، جدلا واسعا في تونس، وحديثا عن وجود ”تجاوزات قانونية“ في هذه القضية.

وقالت المحامية إيناس بن حراث، في تدوينة نشرتها على صفحتها في فيسبوك، إنه ”تم إصدار مذكرة إيداع بالسجن في حق سيف الدين مخلوف دون التحقيق معه من قبل قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية الدائمة“.

وأضافت إيناس بن حراث: ”بناء على تقرير فوري من مساعد وكيل الجمهورية العسكري بعد حوار بينه وبين سيف الدين مخلوف في البهو حول أمن البلاد بمناسبة وجود سيف الدين مخلوف صدفة في المحكمة تم اعتبار محتوى الحوار جريمة ومسًا بمعنويات الجيش ونشر أخبار زائفة“.

وتم التحقيق مؤخرا مع سيف الدين مخلوف في القضية التي تُعرف في تونس بـ“غزوة المطار“، إذ قام نواب ائتلاف الكرامة بمحاولة تسفير امرأة، يشتبه في انتمائها لتنظيمات متشددة.

وفُتح تحقيق في هذا الملف، بعد أن رفعت نقابات أمنية تونسية قضية عدلية ضد نواب ائتلاف الكرامة والمحامي مهدي زقروبة، عقب ”اعتدائهم“ في آذار/ مارس الماضي، على عناصر الأمن أثناء محاولة تسفير المرأة.

وجرى مؤخرا إصدار مذكرات جلب في حق عدد من نواب كتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان التونسي المجمد، منهم نضال السعودي، وعبد اللطيف العلوي، ومحمد العفاس، وسيف الدين مخلوف.