الغنوشي: البرلمان التونسي "سيعود لا محالة"

قال رئيس البرلمان التونسي المجمد راشد الغنوشي، يوم الخميس، إن البرلمان ”سيعود لا محالة“.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد علق أنشطة البرلمان في تموز/ يوليو الماضي، واستحوذ على أغلب السلطات، في خطوة وصفها معارضوه بأنها ”انقلاب“.

وقال الغنوشي، في اجتماع للمعارضة، إن ”الشعب سيتخلص من الدكتاتورية“، داعيا المعارضة إلى ”الوحدة لمواجهة هذه الانتكاسة“، على حد تعبيره.

وأضاف أن ”البرلمان عائد لا محالة بأعضائه.. أحب من أحب وكره من كره“.

وحل الرئيس التونسي هذا الشهر أيضا المجلس الأعلى للقضاء، وهو واحد من مؤسسات قليلة بقيت تعمل بشكل مستقل عنه، بعد تجميد البرلمان، وإغلاق هيئة مكافحة الفساد.

وعزز سعيد قبضته على القضاء أيضا بمرسوم يسمح له بعزل القضاة أو منع ترقيتهم، مما يساعده في تعزيز سلطته بعد أن تولى السلطة التنفيذية الصيف الماضي.

لكن سعيد يرفض انتقادات بأنه يسعى لإحكام قبضته على السلطات، أو تأسيس نظام ديكتاتوري.

وردا على الصحفيين خلال زيارة لبروكسل، يوم الخميس، قال سعيد: ”مثلما قال الجنرال ديغول.. ليس في هذا العمر سأبدأ ديكتاتورية“.

ولم يعلن الغنوشي زعيم حركة النهضة الإسلامية عن أي تفاصيل حول خططه لما قال إنها عودة حتمية للبرلمان، لكن قد يكون ذلك من خلال دعوة لحضور جلسة عامة عبر الفيديو على الأرجح.

وفي الأسبوع الماضي، قال الغنوشي إنه سيلتقي وفدا برلمانيا أوروبيا سيزور تونس في 20 شباط/ فبراير الجاري، في إطار اجتماعات مع المجتمع المدني والسياسيين ونواب من البرلمان المجمدة أعماله.

يذكر أن السلطات الأمنية في تونس بدأت، قبل أسبوع، التحقيق مع الغنوشي، على خلفية اتهامات وُصفت بالخطيرة، كانت هيئة الدفاع عن السياسي اليساري الراحل شكري بلعيد قد وجهتها إليه.

وقال مصدر أمني، لـ“إرم نيوز“، إنه ”جرى يوم الجمعة الماضي التحقيق مع الغنوشي بأحد المراكز الأمنية في العاصمة تونس، حول الاتهامات التي وجهت إليه، ومنها غسيل الأموال، والتخابر مع دول أجنبية، والتآمر على أمن الدولة“.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن ”هذا الاستجواب يمثل خطوة أولى لتوسيع التحقيقات مع الغنوشي حول كل ما نُسب إليه من اتهامات“.