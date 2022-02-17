الجزائر تسمح من جديد بمرور طائرات عسكرية فرنسية فوق أراضيها

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

مرت طائرة عسكرية فرنسية فوق الأراضي الجزائرية بموافقة رسمية من السلطات المحلية، لأول مرة منذ تشرين الأول/أكتوبر، بحسب ما أفادت هيئة الأركان العامة للجيوش الفرنسية لوكالة فرانس برس، اليوم الخميس.

وأوضح المصدر نفسه أن ”الطلب مر عبر السفارة الفرنسية مثل كل مرة تحلق فيها طائرة عسكرية فوق أراضٍ أجنبية“، من دون أن يحدد ما إذا كانت الطائرة من طراز إيرباص ”إيه-330 ام ار تي تي“.

وأضافت هيئة الأركان العامة أن ”السلطات الجزائرية أعلمتنا أن ذلك ممكن“، ما يشير إلى قبول عمليات مرور أخرى مستقبلا.

يأتي تفويض التحليق في وقت أعلنت باريس وشركاؤها الأوروبيون رسميا انسحابهم العسكري من مالي، الخميس، بعد تسع سنوات من مكافحة الجهاديين بقيادة باريس، ما دفع الجهات الفاعلة الأجنبية الأخرى الموجودة في البلاد إلى إعلان مراجعة حضورها.

والجزائر، التي لها حدود مع مالي تمتد 1400 كيلومتر، شاركت بنشاط في رعاية اتفاق السلام المبرم عام 2015 مع المتمردين الانفصاليين لإنهاء الحرب في شمال مالي، ولا تزال تشارك في اجتماعات لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق.

وكانت الجزائر قد حظرت في تشرين الأول/أكتوبر مرور الطائرات العسكرية الفرنسية فوق أراضيها، واستدعت سفيرها في باريس.

جاء ذلك ردا على تعليقات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نقلتها صحيفة ”لوموند“، اعتبر فيها أن النظام الجزائري ”السياسي العسكري“ كرس بعد الاستقلال عام 1962 ”ريعا للذاكرة“، وشكّك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.

ويعمل البلدان مذاك على ترميم علاقتهما، وقد أشادت سفارة الجزائر في فرنسا قبل عشرة أيام بـ“الديناميكية المتصاعدة لتهدئة الوضع“ مع باريس.

وقال رئيس الأركان الفرنسي تيري بوركهارد، اليوم الخميس، إنه تحدث إلى نظيره الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، وقال عبر تويتر إنهما ”ناقشا الوضع الأمني في قطاع الساحل والصحراء، خصوصا التهديد الإرهابي، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بين جيشينا“.

وفي يوم 29 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن قصر الاليزيه، في بيان، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون عبر الهاتف، السبت، وناقشا ”تهدئة ذاكرة الاستعمار الفرنسي وحرب الجزائر“.

وأضاف البيان: ”قال ماكرون إنه مستعد دائما للعمل على هذا الموضوع مع نظيره الجزائري، خصوصا فيما يتعلق بالبحث عن المفقودين، وتأهيل المدافن الأوروبية في الجزائر“.

وعبر الرئيس الفرنسي، في وقت سابق، عن ”اعتراف“ فرنسا بالفرنسيين الذين ولدوا في الجزائر خلال فترة الاستعمار ثم انتقلوا إلى فرنسا، وبـ“المجزرتين“ اللتين حصلتا بعد توقيع اتفاقيات ايفيان بتاريخ 18 آذار/مارس 1962 التي أنهت الحرب في الجزائر.

واعتبر أن إطلاق النار في شارع إيسلي بالجزائر العاصمة في آذار/مارس 1962 ”حادثة لا تغتفر بالنسبة للجمهورية الفرنسية“.