الرئيس التونسي: أنا أستاذ قانون ولست مشروع ديكتاتور

نفى الرئيس التونسي قيس سعيّد، أن تكون لديه نوايا بالانحراف نحو الدكتاتورية، لافتا إلى أن تونس بدأت مرحلة جديدة تتطلب أفكارا وتصورات جديدة، وسيكون للمجتمع المدني فيها دور فاعل.

وقال ”سعيّد“ في تصريحات إعلامية عند وصوله، اليوم الخميس، إلى موقع انعقاد القمة الأوروبية الأفريقية في بروكسل، إنه ”مثلما قال الجنرال ديغول ليس في مثل هذا العمر يمكنني أن أبدأ مسيرة دكتاتورية“.

وأكد ”سعيّد“ أنه ”ستكون هناك محادثات ومفاوضات، وأنا أستاذ قانون دستوري لا يمكن أن أكون إلا في سياق دولة القانون والمؤسسات“، بحسب تعبيره.

وأشار ”سعيّد“ إلى أنه يتطلع إلى فتح آفاق جديدة مع الاتحاد الأوروبي ومع العالم بأسره، مضيفا: ”دخلنا مرحلة جديدة تتطلب أفكارا جديدة وتصورات جديدة، ولا سيما من حيث تمكين المجتمع المدني حتى يكون فاعلا سياسيا نشطا، وحتى العالم دخل مرحلة جديدة في هذا المجال“، وفق قوله.

وجاءت تصريحات ”سعيّد“ كردّ ضمني على الاتهامات، التي ما انفكت المعارضة توجهها إليه منذُ الـ25 من شهر يوليو/تموز الماضي، ولا سيما بعد قراره حلّ المجلس الأعلى للقضاء مؤخرا.

وكان اتحاد الشغل التونسي قد حذر في وقت سابق، اليوم الخميس، من أن هناك مخاوف جدية من الانزلاق إلى الدكتاتورية والحكم الفردي.

وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل حفيظ حفيظ، إن المنظمة النقابية تفاعلت إيجابيا مع الحركة الإصلاحية، التي أقدم عليها الرئيس ”سعيّد ”في الـ25 من شهر يوليو/تموز الماضي، لكنها لا تقدم صكّا على بياض لأحد، بحسب تعبيره.

وأوضح حفيظ أن هناك تخوفات من التوجه نحو الحكم الانفرادي والعودة إلى فترة الدكتاتورية، مذكرا بأن اتحاد الشغل منظمة تناضل من أجل المبادئ الأساسية للديمقراطيات التقليدية، التي تُبنى على الفصل بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وأصدرت أحزاب معارضة في تونس منها التيار الديمقراطي، وحزب ”أمل“، وحزب ”التكتل من اجل العمل والحريات“ عدة بيانات حذرت فيها من أن ”سعيّد“ يتجه بتونس نحو الحكم الفردي بعد تجميد أعمال البرلمان وحل المجلس الأعلى للقضاء وسيطرته على السلطة التنفيذية، رغم تشكيل حكومة منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتطالب الأحزاب والمنظمات المعارضة، التي تلتقي في مبادرة ”مواطنون ضد الانقلاب“ من جانبها الرئيس التونسي بالتراجع عن كل الخطوات التي اتخذها منذ الـ25 من شهر يوليو/تموز الماضي، ولا سيما تعليق أعمال البرلمان، وحل المجلس الأعلى للقضاء.