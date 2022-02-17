المتحدث باسم حكومة الدبيبة يوجه انتقادات حادة لستيفاني ويليامز ويتهمها بـ"الانحياز"

انتقد المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة، اليوم الخميس، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز؛ بدعوى انحيازها لأطراف على حساب أخرى في الشأن الليبي.

وقال حمودة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: ”تابعنا التصريحات الأخيرة لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، التي أظهرت نوعًا من الانحياز لا ينبغي أن يَشُوب جهود البعثة في ليبيا، فينعكس ذلك على حالة الاستقرار في البلاد“.

واعتبر أنّ دعم ويليامز لمواقف بعض الأطراف الراغبة في تأجيل الانتخابات والتمديد لنفسها من خلال قَبولِ ما حدث في جلسة البرلمان الأخيرة، من تمرير خارطة طريق تُؤجَّل فيها الانتخابات لمدة عامَين على الأقل، يتناقض تماما مع تصريحاتها، وتصريحات المجتمع الدولي الداعم لإجراء انتخابات سريعة في ليبيا.

واستذكر أن ويليامز قالت يوم 30 كانون الثاني/ يناير، في تصريحٍ صحفي، إنه يتعيّن على الطبقة السياسية في ليبيا وقف ما سمّته لعبة الكراسي الموسيقية للبقاء في السلطة، والتركيز بدلاً من ذلك على التحضير للانتخابات على مستوى البلاد المقرر إجراؤها بحلول يونيو القادم.

وأضاف: ”لكن الليبيين اليوم يرونها تتماهى مع محاولات الطبقة السياسية المهيمنة لتعطيلِ الانتخابات وسرقة حُلم 2.8 مليون ليبي انتظروا الانتخابات، قبل أن يتم إيقافها من ذات الأطراف صاحبة قرار التمديد، والتي تُبدي السيدة ستيفاني دعمًا لها من خلال التناقض في تصريحاتها“.

واعتبر أن ”مثل هذا الارتباك في التصريحات لا يساعد على دعم الاستقرار في ليبيا، وقد يؤثر في إِذْكاء الخلاف السياسي، وبالتالي يُنذر بعودة الفوضى والانقسام والانتكاس عمّا تحقق من توحيد للمؤسسات، وتأسيس للاستقرار في هذه المرحلة“.

وقال حمودة: ”لقد شهد العالم على حالة التدليس التي تمت في جلسة البرلمان الأخيرة، وتنبيهات كل الأطراف المحلية والدولية لضرورة أن تتحلّى مثل هذه الإجراءات بالنزاهة والحيادية اللازمة، إلا أن تصريحات السيدة ويليامز لا تقف عند ذلك وتغُضّ الطرف عنه“.

وتابع المتحدث باسم حكومة الدبيبة: ”لم يكفِ البرلمانُ إرباك الحالة الدستورية والقانونية من خلال إقدامه بشكل أحادي على تمرير خارطة الطريق، وتكليف السيد فتحي باشاغا بشكل مخالف للإعلان الدستوري، نهيا عن افتقاره للشفافية والمنافسة النزيهة لتشكيل حكومة موازية، فقد منعوا خالد البيباص، أحد المرشحين المقبولين والمنافس الوحيد لباشاغا، من التقدم؛ بادّعاء أنه انسحب، وكل هذه الانحرافات الجسيمة قد أخطأتْها عين المستشارة عند إقدامها على التصريح بما يُسهم في إرباك المشهد“.

وأكد وجوب أن ”تدرك ويليامز أن الحرب والفوضى تندلع شرارتها عندما لا تجد الشعوب مجلسا نزيها وشفافا يحتكمون تحت قبته عند حدوث الاختلاف، فيقرر بينهم بالنزاهة، وإنّ من يجاري هذا الانحراف ويمرّره قد يعد شريكا في ما قد تسوء إليه الأوضاع“، حسب تعابيره.

ولفت إلى أن تلك المخالفات الجسيمة لشروط الاتفاق السياسي الدولي الذي كانت ويليامز مشرفةً على إنجازه، كان حَرِيًّا بها أن تكون أكثر المعنيين حرصًا على سلامة تطبيقه واحترامه، وليس التعاطي مع ذلك الانحراف الذي يهدد بعودة البلد للانقسام والفوضى، وجعله أمرًا واقعا“.

وأعرب عن أمله ”ألا تُتيح ويليامز الفرصة للأصوات التي تتهم جهود البعثة بالانحياز لطرف ما منذ انطلاق الحوار السياسي في 2020، فنحن نثق بقدرة البعثة على ضبط الأداء خدمةً لمهامها الأممية وسمعتها“.