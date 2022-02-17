هل ينجح قيس سعيد بتهدئة مخاوف الأوروبيين بشأن الوضع في تونس؟

بدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس، زيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، من أجل المشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي – الاتحاد الأفريقي، وسط تساؤلات حول قدرته على تهدئة مخاوف الأوروبيين من توسيع صلاحياته في البلاد.

وتأتي زيارة ”سعيّد“ بعد أيام من حلّه المجلس الأعلى للقضاء، في خطوة زادت من الضغوط عليه من قبل شركاء بلاده، حيث عبرت فرنسا عن قلقها إزاء هذا القرار، شأنها بذلك شأن مجموعة الدول الصناعية السبع ذات الثقل الاقتصادي القوي.

وقال وزير الخارجية التونسي السابق أحمد ونيس، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن ”المطلوب هو خطاب سياسي يعرّف من خلاله الرئيس سعيّد بنفسه، خاصة أن تونس تخلفت عن المشاركة في عدة محطات دولية مهمة، سواء قمة برلين، العام 2020، أو عقد القمة الفرنكفونية في نوفمبر الماضي“.

وأضاف ونيس أن ”رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يشعر بأن هناك ضرورة لإعادة اكتساب الثقة مع الشركاء الأوروبيين الرئيسين لتونس، وهؤلاء في انتظار حديث وجهًا لوجه مع سعيّد، حيث ستكون هناك اجتماعات ثنائية على هامش هذه القمة“.

وأكد أن ”العلاقات بين تونس وشركائها الأوروبيين لم تشهد تقدمًا، وذلك يعود في رأيه إلى غياب أدوار للدبلوماسية التونسية في أزمات المنطقة، خاصة في ليبيا ودول الساحل والصحراء التي تكافح المتشددين الإسلاميين، والتي للأوروبيين فيها موطئ قدم راسخة“.

وأوضح ونيس أن ”على سعيّد استعادة كسب الثقة لدى هؤلاء، لأن القضية حيوية، لا سيما بعد بدء المفاوضات بين الحكومة التونسية، وصندوق النقد الدولي، والبنك العالمي الذي له وفد بصدد زيارة تونس“.

وكانت رئاسة الجمهورية التونسية قد أوردت في بيان الإعلان عن توجه سعيّد إلى بروكسل أنه سيقوم بمحادثات ثنائية على هامش القمة المرتقبة.

من جهته، قال المحلل السياسي هشام الحاجي إن ”المشاركة في حد ذاتها إيجابية ومهمة باعتبار أن الدبلوماسية ترفض سياسة المقعد الشاغر“، مشيرًا إلى أن ”حضور الشخصية الأولى في السلطة التنفيذية في المشاركة تعطيها دلالة“.

وأضاف الحاجي في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن ”على سعيّد أن يعمل على طمأنة الأوروبيين، خاصة فيما يتعلق بالوضع الحقوقي والسياسي في البلاد، والأهم أننا نأمل أن تكون هذه الزيارة مقدمة لزيارات أخرى، خاصة أن رئيس الجمهورية تخلف على تظاهرات مهمة، وهناك انطباع لدى الرأي العام، ولدى الأطراف السياسية، أن تونس تعاني من عزلة سياسية ودبلوماسية“.

لكن أطرافًا سياسية تحذّر من السياسة التي يتبعها سعيّد، ومن تداعياتها على العلاقات بين تونس والغرب، خاصة بعد التصريح الأخير الذي أدلى به ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، والذي حذّر فيه من أن هناك مقترحات في التكتل لوقف مساعدات كبرى إلى تونس.

وقال النائب في البرلمان التونسي المجمدة أعماله عن دائرة إيطاليا، مجدي الكرباعي، إن ”زيارة قيس سعيّد ليست زيارة خاصة يمكن أن يتم فيها التباحث في الشأن التونسي، حيث إن النقاشات لا تخص تونس فقط، بل هي مرتبطة بعدة قضايا أخرى“.

وأضاف الكرباعي في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن ”القلق الأوروبي بشأن مجريات الأحداث في تونس متصاعد، لا سيما أن الأوروبيين متخوفون من ازدياد الهجرة، وأيضًا حيلة تشكيل مجلس مؤقت للقضاء لن تنطلي على الأوروبيين، وخطوة حل المجلس الأعلى للقضاء عمقت أزمة الثقة بين الاتحاد الأوروبي وتونس“.

وأكد أن ”الاتحاد الأوروبي، والغرب، متخوفون مما يحدث في تونس، وتعليق رئيس الجمهورية الساخر من الاتحاد مؤخرًا لم يرقَ للجانب الأوروبي.. أتوقع أن يضغط علينا الاتحاد الأوروبي بورقة المساعدات، حيث لا يخدم الاتحاد أن يتأزم الوضع أكثر، فمن يوم 25 يوليو/تموز، لم يعلن سعيّد عن إصلاحات اقتصادية، وهذا له تداعيات لدى شركاء تونس لأن الزمن الاقتصادي لا ينتظر إذ لدينا التزامات“.