ليبيا.. ما مصير حكومة باشاغا بعد تصريحات المشري المفاجئة؟

أكدت مصادر سياسية ليبية مطلعة أن التصريح الذي أدلى به رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري خالد المشري، ليل الثلاثاء، لن يقوض التوافق الذي تم التوصل إليه بين البرلمان ومجلس الدولة بشأن حكومة باشاغا والتعديل الدستوري.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ إن ”البيان الذي أورده المكتب الإعلامي لمجلس الدولة بشأن تصريح للمشري يتهم فيه البرلمان باتخاذ إجراء غير سليم بإصدار قرار لتسمية فتحي باشاغا رئيسا للوزراء، يهدف إلى ضبط الأمور داخل المجلس الاستشاري المنقسم بشدة على نفسه“.

من جهته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أحمد لنقي، إن ”التوافق الذي تم بين مجلس النواب ومجلس الدولة للخروج من الانسداد السياسي الحالي لا رجعة عنه، رغم تصريحات رئيس المجلس، خالد المشري“.

وأضاف لنقي في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن ”الأمر قد حسم فيما يتعلق بتكليف باشاغا بتشكيل الحكومة الجديدة“.

وكان البرلمان قد أصدر، أمس الثلاثاء، قرارا بتسمية باشاغا رئيسا للوزراء المكلف بعد 5 أيام على تزكيته من قبل نوابه ومجلس الدولة، غير أن الانقسامات ضربت مجلس الدولة بشأن تلك الخطوة، حيث اتهم أعضاء المجلس المشري بأن عملية التصويت على وزير الداخلية السابق شابتها خروق.

بدوره، قال عضو البرلمان الليبي، جبريل أوحيدة، إن ”الموضوع حُسم، ولكن المشري عليه ضغوط، رغم أن الأمر تم و وقع التوصل إلى تفاهمات بين مجلس النواب والدولة والأمر انتهى“.

وأوضح أوحيدة في حديثه لـ“إرم نيوز“ أن ”أكثر من 80 عضوا في مجلس الدولة زكوا باشاغا وهذا يمثل اعترافا منهم بـ باشاغا وسيتم إعطاء الأخير الثقة في وقت لاحق، لكن الثابت أن المشري يتعرض لضغوط من قبل أعضاء المجلس في طرابلس ولكن لا شيء سيتغير حيث سيتم في الأسبوع المقبل أو الذي بعده منح باشاغا الثقة“.

وأكد البرلماني الليبي أن ”الانقسام على أشده بين أعضاء مجلس الدولة لكن هذا لن يغير شيئا خاصة أن النقاشات تمت وتم التوصل إلى تفاهمات بين المجلسين، محذرا من رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة“.

وشدد أوحيدة على أن ”باشاغا سينال الثقة من البرلمان الذي لن يعترف إلا بحكومته كونها سلطة تنفيذية شرعية“.

ويأتي ذلك في وقت يخيم فيه الترقب على المواقف الدولية والأممية بشأن تكليف باشاغا، لكن المعطى الثابت هو أن مجلس الدولة تتزايد فيه الانقسامات بشكل لا يمكن توقع تداعياته سواء على مستقبل المجلس أو موقفه من التطورات الجارية، وفق متابعين للشأن الليبي.

وقال المحلل السياسي الليبي إسماعيل المحيشي في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ إن ”المشهد في مجلس الدولة مربك جدا حيث سبق أن صرح المشري بدعمه حكومة الاستقرار برئاسة باشاغا لكن هناك ضغوطا يسلطها عليه أعضاء بمجلسه وكذلك أطراف أخرى“، دون أن يسميها.

وأضاف المحيشي: ”طبعا هناك تطورات تثير مخاوف وارتباكا، هناك أطراف دعمت باشاغا لكن الآن أصبحت تدلي بتصريحات متناقضة، بالنسبة للمجلس الأعلى للدولة لم يجتمع بعد أصلا لمناقشة تعديلات الإعلان الدستوري والتوافق حول تشكيل حكومة واحدة، هناك الكثير من الفوضى ولا أتوقع الوصول إلى إجماع محلي حول دعم حكومة واحدة إلا بدعم إقليمي ودولي لحكومة الاستقرار برئاسة باشاغا، الذي يعد شخصية قوية وله مكانة في المشهد الليبي وله علاقات دولية مميزة لكن هذا لا يخفي التحديات التي تواجهه“.