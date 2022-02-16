اتحاد الشغل التونسي يعقد مؤتمره العام وسط خلافات وانقسامات حادة

بدأ اتحاد الشغل التونسي، اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمره العام، وسط انقسامات وخلافات بين قياداته، فيما جاء المؤتمر في ظل مناخ سياسي يشوبه الغموض والفوضى، ويطرح كثيرا من التحديات على جدول أعمال المؤتمر والمكتب التنفيذي الذي سيفرزه.

ويناقش المؤتمر، الذي تتواصل أعماله على امتداد ثلاثة أيام بمحافظة صفاقس جنوب البلاد، الوضع السياسي العام بالبلاد، وأبرز القضايا المطروحة على الساحة من أجل اتخاذ موقف واضح وموحد، ووضع برنامج عمل واضح للقيادة الجديدة التي سيفرزها المؤتمر.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد محمد علي البوغديري، إن ”الصف النقابي يشهد انشقاقا وشرخا كبيرين“ نتيجة ما اعتبره ”الانقلاب على قانون المنظمة من قبل مجموعة داخل المكتب التنفيذي تريد تأبيد تحمل المسؤولية“.

واعتبر البوغديري في تصريح له خلال أعمال المؤتمر، أن ”الرغبة في التمسك بالكرسي تضر بالمنظمة النقابية وصورتها وإشعاعها داخليا وخارجيا“ ووصف المؤتمر الحالي بأنه باطل، محذرا من أن ”عواقبه ستكون وخيمة على أداء المنظمة في الفترة القادمة“.

ويمثل البوغديري أحد القيادات النقابية الرافضة لتعديل القانون الداخلي لاتحاد الشغل، باعتبار أن هذه الخطوة تهدف إلى التمديد للمكتب التنفيذي الحالي وتمثل ضربا للديمقراطية داخل المنظمة النقابية.

وحمل البوغديري الشارة السوداء، وقال، إنها ”تعبر عن الحزن الحقيقي، خصوصا أنه تزامن مع الاعتداء على نقابيين رفعوا لافتات احتجاجية، يوم الثلاثاء“.

ويعارض طيف واسع داخل الاتحاد عقد مؤتمره، خاصة بعد تعديل الفصل 20 في وقت سابق بما يمكن القيادة الحالية برئاسة نور الدين الطبوبي من الترشح لولاية جديدة وهو ما يرفضه هذا الفريق.

يشار إلى أن الفصل 20 المعدل ينص على أن أعضاء المكتب التنفيذي يتم انتخابهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما حدد الفصل نفسه في نقطته الأولى تركيبة المكتب التنفيذي الوطني بـ 15 عضوا، وألّا يتجاوز عدد المتقاعدين منهم أربعة أعضاء.

وفي المقابل قلل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي من الحديث عن وجود خلافات وانشقاقات داخل المنظمة النقابية، معتبرا أن الحديث عن خلافات مجرد ”زوبعة في فنجان“.

واعتبر الطبوبي أنه من الطبيعي أن توجد اختلافات في وجهات النظر داخل منظمة كبيرة بحجم اتحاد الشغل، مؤكدا أن مؤتمر المنظمة النقابية ”سيرسم التوجهات والمواقف الأساسية للقيادة التي ستنبثق عن المؤتمر“.

ووصف متابعون للشأن السياسي والنقابي في تونس مؤتمر اتحاد الشغل التونسي بـ“المصيري“، في علاقة بالوضع السياسي والاجتماعي شديد التعقيد، الذي تعيشه تونس، ما يطرح تحديا كبيرا على قيادته القادمة في التعاطي مع الوضع لا سيما في علاقة بمرحلة ما بعد 25 يوليو/تموز الماضي، وبمصير الحوار الوطني والعلاقة مع رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وتفجرت الخلافات داخل النقابة التونسية في أغسطس/ آب الماضي، عندما أقر المجلس الوطني للمنظمة إدخال تعديلات على الفصل 20 من نظامها الداخلي الذي يجيز لأعضاء مكتبه التنفيذي الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين على أن يشمل التجديد على الأقل ثلث الأعضاء ضمن تركيبة المكتب التنفيذي وأعضاء الجامعات مع حصر الأمانة العامة بالمكتب التنفيذي لدورتين فقط.

وتثير هذه الخلافات خشية من أن تؤدي إلى انقسام الاتحاد، خاصة أن الاتحاد لعب أدوارا حاسمة في أزمنة مرت فيها تونس بأزمات حادة على غرار تلك التي عرفتها إبان حكم الترويكا (2011-2013) وهي الفترة التي شهدت اغتيالات سياسية وعمليات إرهابية وتجاذبات سياسية حادة.

لكن الاتحاد إلى جانب منظمات أخرى لعب دور الوسيط بين الفرقاء ما جنب البلاد وقتها الانزلاق نحو مربع العنف، وفق مراقبين.