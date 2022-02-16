أردوغان عن "تكليف" باشاغا: المهم هو من سيختار الشعب الليبي في الانتخابات

علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، على تسمية البرلمان الليبي لوزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة، خلفا لعبدالحميد الدبيبة، مشددا على ”أهمية من يختاره الليبيون في الانتخابات في نهاية المطاف“.

وردا على سؤال عن تسمية البرلمان الليبي فتحي باشاغا رئيسا جديدا للوزراء، قال أردوغان للصحفيين في رحلة العودة من الإمارات ”المهم هو اختيار الشعب الليبي.. أعلن فتحي باشاغا ترشحه. علاقاتنا مع فتحي باشاغا جيدة. من ناحية أخرى (العلاقات) طيبة أيضا مع الدبيبة“.

ونقلت وسائل إعلام تركية عنه قوله ”المهم هو من يختار الشعب الليبي وكيف“.

ووصف أردوغان محاولة اغتيال الدبيبة الأسبوع الماضي بأنها كانت ”محزنة“.

يشار إلى أن تركيا قدمت الدعم العسكري والتدريب لحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة المعترف بها دوليا بقيادة فايز السراج، وساعدتها في صد هجوم استمر عدة أشهر على العاصمة طرابلس شنه الجيش الوطني الليبي. ولا يزال لديها عسكريون ومقاتلون في ليبيا.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، تسميه فتحي باشاغا رئيس الوزراء المؤقت الجديد بعد انسحاب مرشح منافس، لكن لم يتضح ما إذا كان المجلس أجرى تصويتا.

ولاحقا، قال عبد الحميد الدبيبة رئيس الوزراء الحالي إنه ”لا يعترف بمحاولة عزله ولن يتنحى“.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أكد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، استمرار حكومته في تنفيذ برامجها، وأنه لا عودة إلى الخلف لحين الوصول إلى موعد الانتخابات.

يأتي ذلك في الوقت الذي وعد فيه رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، بأن تكون عملية استلام وتسليم السلطة بين الحكومتين وفق الآليات القانونية والدستورية، وبالطرق السلمية.

وقال الدبيبة في اجتماع عادي لمجلس الوزراء ”إن الحكومة ماضية في تنفيذ برامجها لتوفير الخدمات للمواطنين بجميع المدن والمناطق“، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء خصص مبلغ 2.5 مليار دينار دعما للمجالس المحلية.

وكشف الدبيبة، أنه كلف وزيرة العدل بتشكيل فريق قانوني مستقل لصياغة قانون الانتخابات، مبينا أنه سيكشف لليبيين كل مصاريف الحكومة، تحقيقا لمبدأ الشفافية، وفق تعبيره.

وحث الدبيبة جميع الوزارات على الاستمرار في تنفيذ برامجها خدمة للمواطنين، وعلى ترسيخ حيادية مؤسسات الدولة، والنأي بها عن المناكفات السياسية، بحسب قوله.

وكان رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، أعلن بدء المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أنه سيقدم تشكيلته إلى مجلس النواب في الزمان والمكان المحددين، معبرا عن أمله بأن تنال الثقة.

وقال باشاغا في كلمة وجهها للشعب الليبي، إن حكومته ستسعى إلى إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة، متعهدا بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.