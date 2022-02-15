المشري: إصدار البرلمان الليبي قرارا بتكليف رئيس للحكومة "إجراء غير سليم"

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري في بيان اليوم الأربعاء إن إصدار مجلس النواب قرارا بتكليف رئيسا جديدا للحكومة قبل عقد جلسة رسمية للمجلس الأعلى ”إجراء غير سليم لا يساعد على بناء جسور الثقة بين المجلسين“.

وأعلن المتحدث باسم البرلمان الليبي يوم الخميس الماضي اختيار فتحي باشاغا رئيسا مؤقتا للوزراء بعد انسحاب مرشح منافس، لكن لم يتضح ما إذا كان المجلس قد أجرى تصويتا.

ويعني هذا البيان تراجع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، عن اتفاقه مع مجلس النواب، تكليف فتحي باشاغا لتشكيل حكومة جديدة.

ويأتي هذا الموقف، في أعقاب تفجَّر انقسام حاد داخل المجلس الأعلى للدولة الليبي، تمثل بصدور بيانين متعارضين، الأول وقعه 54 عضوًا تأييدًا لبقاء رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، والثاني وقعه 75 نائبًا، دعمًا لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا.

وفي وقت سابق، قال عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، بلقاسم قزيط، في تصريح لـ“إرم نيوز“،إن جلسة المجلس المقبلة قد تشهد رفضا لقرارات البرلمان، باعتبار أن دائرة الرفض لتلك القرارات بدأت في الاتساع، إلى جانب مسألة إدارة مجلس الدولة، وهي طريقة لا يوافق عليها عدد كبير من الأعضاء.

وكان قد كشف المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أن قرارات تغيير رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، والتعديل الدستوري، غير نهائية، ما شكل خطوة ”مفاجئة“ أثارت تكهنات واسعة بأن التوافق بين البرلمان والمجلس قد يُقوَّض في أي لحظة.

وقال في بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“، إن ”التعديل الدستوري الثاني عشر الصادر عن مجلس النواب، وكذلك تغيير رئيس الوزراء هي قرارات غير نهائية، وهناك عديد الملاحظات حولها“.

ورأى سياسيون و مراقبون أن بيان مجلس الدولة المفاجئ يمهد لتراجع محتمل عن التفاهمات التي توصل إليها مع البرلمان على وقع الانقسام الذي أحدثته تلك التفاهمات في المجلس الاستشاري، حيث تعالت الأصوات الرافضة من داخله بشأن المسار الذي قرر المجلس والبرلمان الذهاب فيه.

وكان البرلمان الليبي عين، يوم الخميس الماضي، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة، فيما كشف أعضاء من مجلس الدولة الاستشاري، على غرار عبدالرحمن الشاطر وعبدالقادر حويلي وغيرهما، في تصريحات صحفية، أن المجلس الذي ينتميان إليه لم يزك باشاغا، بخلاف ما أعلن رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح.