الرئيس الجزائري: القمة العربية ستعقد نهاية العام الحالي

حسم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الثلاثاء، الجدل حول موعد القمة العربية المرتقبة ببلاده، مشيرا إلى أنها ستعقد خلال الربع الأخير من السنة الجارية.

وأوضح تبون خلال اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة المحلية، أنه ”لا يوجد أي خلاف مع القادة العرب بهذا الخصوص بل بالعكس، لم نجد إلا التشجيع من قبل الأشقاء القادة العرب، سواء من الخليج أو مصر الشقيقة وتونس واليمن الذين ينتظرون انعقاد القمة العربية بالجزائر“.

كما أعرب تبون عن أمله بأن تخرج قمة الجزائر بنتائج ”إيجابية جدا“ لا سيما و أن ”العالم العربي يحتاجها“، مضيفا: ”كفانا من التفرقة“،وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية.

و شدد تبون على أن الجامعة العربية تحتاج اليوم إلى ”معالجة نصوصها وقوانينها“.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان رسمي أنه لا صحة لما أسمته ”المغالطات“ التي تم تداولها في وسائل الإعلام، حول تأجيل القمة العربية في الجزائر، التي كان من المنتظر أن تجري في مارس/ آذار المقبل.

وقالت الوزارة في البيان الذي نشرته على صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“: ”خلافا للمغالطات التي يتم تداولها هنا وهناك تحت عنوان (تأجيل موعد القمة) في حين أن تاريخ التئامها لم يتحدد أصلا، ولم يتخذ أي قرار بشأنه بعد“.

وجاء في البيان: ”أوضح وزير الخارجية رمطان لعمامرة، أنه وفقا للإجراءات المعمول بها في إطار المنظومة العربية، يعتزم السيد رئيس الجمهورية طرح موعد (تاريخ) يجمع بين الرمزية الوطنية التاريخية والبعد القومي العربي، ويكرس قيم النضال المشترك والتضامن العربي“.

وأضاف البيان: ”هذا التاريخ الذي ينتظر اعتماده من قبل مجلس الوزراء العرب، في دورته العادية المرتقبة شهر مارس / آذار المقبل، بمبادرة الجزائر وتأييد الأمانة العامة للجامعة، من شأنه أن يسمح أيضا باستكمال مسلسل المسار التحضيري الجوهري والموضوعي بما يسمح بتحقيق مخرجات سياسية تعزز مصداقية ونجاعة العمل العربي المشترك“.

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية الجزائري، أكد خلال لقائه سفراء البلدان العربية المعتمدين بالجزائر، في إطار لقاء تشاوري يندرج ضمن اللقاءات الدورية مع مختلف مجموعات السلك الدبلوماسي، ”التزام الرئيس عبدالمجيد تبون بمواصلة عملية التشاور والتنسيق مع أشقائه قادة الدول العربية وبمعية قيادة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية“.

وبحسب البيان، يأتي ذلك تكملة للاتصالات المباشرة التي تجمع تبون دوريا مع العديد من نظرائه العرب، وكذلك التي تتم عبر مبعوثه الخاص“.