عضو بمجلس الدولة الليبي: المشري "خدعنا" والتراجع عن الاتفاق مع البرلمان وارد

قال عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، بلقاسم قزيط، إن جلسة المجلس المقبلة قد تشهد رفضا لقرارات البرلمان، باعتبار أن دائرة الرفض لتلك القرارات بدأت في الاتساع، إلى جانب مسألة إدارة مجلس الدولة، وهي طريقة لا يوافق عليها عدد كبير من الأعضاء.

وكان البرلمان الليبي عين، يوم الخميس الماضي، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة، فيما كشف أعضاء من مجلس الدولة الاستشاري، على غرار عبدالرحمن الشاطر وعبدالقادر حويلي وغيرهما، في تصريحات صحفية، أن المجلس الذي ينتميان إليه لم يزك باشاغا، بخلاف ما أعلن رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح.

وأوضح قزيط في تصريحات لـ ”إرم نيوز“: ”نحن كأعضاء خُدعنا من رئاسة المجلس (برئاسة خالد المشري) وتمت محاولة تمرير موافقة مجلس الدولة من وراء ظهورنا، في تقديري أن مجلس الدولة سيوافق لو أن الموضوع تم وفق القانون باعتبار أن المجلس يحافظ على الاتفاق مع البرلمان“.

واستدرك قائلا ”لكن بعد عبث البرلمان بكل التراتبية القانونية، وبعدما غُيبت إدارة مجلس الدولة وغُيب الأعضاء.. بدأت تتسع دائرة الرفض لقرارات ومسار البرلمان، وبالتأكيد التوافق لن يكون إلا بعد عقد جلسة علنية، وتتم مناقشات علنية ثم يتم التصويت للحسم في موقف مجلس الدولة“.

وشدد قزيط على ضرورة اجتماع مجلس الدولة المنقسم على نفسه، موضحا أن ”روحية التوافق هي التي تسود مجلس الدولة، لكن تغييب الأعضاء ومحاولة استغفالهم، أنتجا ردة فعل عنيفة، وكل ما يستطيع القيام به أصبح متأخرا جدا بعد العبث بالتراتبية القانونية“، وفق قوله.

واتهم عضو مجلس الدولة البرلمان بالقيام بخروقات، ما يحتم على مجلس الدولة القيام بمجرد ترقيع سياسي اليوم، مرجحا ألّا يتم التخلي عن التوافق مع مجلس النواب رغم ذلك.

يشار إلى أنه نادرا ما يحصل توافق بين مجلس الدولة ومجلس النواب في ليبيا، وأخيرا توصلا لتفاهمات أفضت إلى اختيار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للوزراء، إذ سيخلف الرجل الذي ينحدر من مصراتة ذات الثقل العسكري والاقتصادي القوي في البلاد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، والذي تلاحقه تهم بالفساد.

ودخلت ليبيا مرحلة من عدم اليقين بعد انهيار العملية الانتخابية في الـ24 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، إذ أدت التجاذبات بين الأطراف المتنافسة حول عدم إقرار قاعدة دستورية ومعركة الطعون إلى عدم إجراء الانتخابات العامة في موعدها، وهو ما أعاد إلى واجهة الأحداث المخاوف من تجدد الصراع العسكري.