باشاغا يزور بنغازي للتشاور حول تشكيلة حكومته المرتقبة

وصل رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، اليوم الأحد، إلى مدينة بنغازي لإجراء عدد من اللقاءات بشأن تشكيل الحكومة، ومتطلبات المرحلة القادمة.

وأعلن عضو مجلس النواب الليبي عيسى العريبي، يوم الإثنين، وصول رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا إلى مدينة بنغازي؛ وذلك للتشاور مع القيادات السياسية والأمنية بشأن اختيار تشكيلته الوزارية.

وقال ”العريبي“، في تصريحات صحفية، إنه من المرجح أن يلتقي ”باشاغا“، يوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، في مدينة القبة الليبية.

وتأتي زيارة باشاغا إلى بنغازي عقب إجراء سلسلة لقاءات في العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة.

وقبل زيارته إلى بنغازي، التقى باشاغا، الإثنين، عددا من القيادات في مدينة مصراتة، من بينهم عضو مجلس النواب سليمان الفقيه، والمرشح الرئاسي محمد المنتصر، وآخرون.

وقال الناشط أحمد الروياتي المقرب من باشاغا، في تدوينة على صفحته بـ“فيسبوك“، إن اللقاء كان وديا وسادته المكاشفة والمصارحة، ومع أبرز قيادات مصراتة المؤيدة للحكومة الحالية، أو المترددة والمتخوفة والمعارضة للخارطة السياسية التي أطلقها البرلمان ومجلس الدولة منذ أيام“.

وبين بأن ”باشاغا“ أجاب ”عن تساؤلات البعض، وبدد مخاوف الأكثرية، وطمأن الجميع، وأكد على أنه جاء ليحتوي كل الوطن تحت سقف دولة اسمها ليبيا دون إقصاء أو تهميش أو انتقام أو مغالبة“.

وأكد بأن ”باشاغا“ تعهد بعدم وقوع أي صدام مع السلطة الحالية، قائلا: ”لن يكون هناك أي صدام مع السلطة الحالية، وما إن يحين الوقت، سيتم تبادل السلطة بشكل آمن وسلس، خاصة مع كل هذه الشرعية القوية والمتكاملة والمتوالية على كافة المستويات الرسمية وغير الرسمية، الداخلية منها والخارجية، التي اكتسبتها هذه الخريطة السياسية والتكليف الحكومي“.

وكان رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا أعلن بدء مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أنه سيقدم تشكيلته إلى مجلس النواب في الزمان والمكان المحددين، معبراً عن أمله بأن تنال الثقة.

وقال ”باشاغا“ في كلمة وجهها للشعب الليبي، صباح الاثنين، إن حكومته ستسعى إلى إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة، متعهدا بعدم ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وأضاف ”باشاغا“ أن عملية استلام السلطة وتسليمها بين حكومته الجديدة وحكومة الدبيبة ”ستتم وفق الآليات القانونية والدستورية، بالطرق السلمية، ولن يكون هناك أي عوائق، خاصة أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة شخصية مدنية ومحترمة، وينادي دوماً بالابتعاد عن الحروب، ونحن على يقين بأنه يؤمن بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة“.