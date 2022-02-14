رئيس المجلس الرئاسي الليبي: نعمل مع كل الأطراف لتقريب وجهات النظر‎‎

قال رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، يوم الإثنين، إن المجلس يعمل مع كل الأطراف؛ من أجل تقريب وجهات النظر لإنجاح هذه المرحلة.

وأكد المنفي، خلال استقباله السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي، أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية، والاستفادة من الزخم الشعبي للانتخابات المقبلة، تلبيةً لمطالب الليبيين في ممارسة حقهم.

وبحث المنفي وغريمالدي، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وسُبل تطوير العلاقات الليبية الإيطالية، ودعم المسار السياسي.

كما استعرض الاجتماع جهود المجلس الرئاسي في تعزيز حالة الاستقرار في ليبيا، ومشروع المصالحة الوطنية.

من جهته، عبر السفير الإيطالي عن دعم بلاده الكامل والمستمر للمسار السياسي في ليبيا، وصولاً للانتخابات البرلمانية والرئاسية، مؤكداً ضرورة المحافظة على ما حققه المجلس الرئاسي من توحيد للمؤسسات، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي.

إلى ذلك، أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، اليوم الإثنين، أهمية الحفاظ على الهدوء في ليبيا حالياً.

وقالت ويليامز، على صفحتها الرسمية بموقع تويتر: ”استقبلني اليوم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس عبد الله اللافي؛ لاستعراض آخر التطورات في ليبيا“.

وأضافت المسؤولة الأممية: ”أخذنا علماً بروح التوافق التي أبداها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في التطورات السياسية الأخيرة، وأكدنا أهمية الحفاظ على الهدوء“.

وأضافت: ”راجعنا بالتفصيل جهود المجلس الرئاسي لتفعيل ملف المصالحة الوطنية، لا سيما تشكيل لجان محددة، وقرب الانتهاء من صياغة التشريعات اللازمة لعرضها على مجلس النواب“، وذكرت وليامز أنها عرضت ”استمرار دعم الأمم المتحدة لهذا المشروع الوطني الحيوي“.

وتفجرت مواقف متباينة بين رئيس الوزراء المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، الذي أعلن يوم الأحد بدء إجراء مشاورات بهدف تشكيل الحكومة، وبين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي أكد أن حكومته لن تسلم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، ولا تزال تمارس عملها.

ووصل الانقسام بين الرجلين إلى مدينة مصراتة التي يتحدرا منها، ففي حين أكد مؤيدون لباشاغا شرعية حكومته واستعدادهم لدعمها، وقف آخرون إلى جانب الدبيبة قائلين إنهم جاهزون للدفاع عن الشرعية.