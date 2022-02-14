الجزائر.. حكم غيابي بسجن وزير الطاقة الأسبق 20 عاما

قضت محكمة سيدي أمحمد في الجزائر، اليوم الإثنين، غيابيا بالسجن 20 عاما وغرامة مليوني دينار (14 ألف دولار) بحق وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل، كما أصدرت بحقه مذكرة جلب دولية، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وجرى الحكم على الوزير الأسبق ومسؤولين آخرين، بتهمة عقد صفقات مخالفة للأحكام والقوانين وإهدار أموال عامة وسوء استغلال الوظيفة لمنح امتيازات غير قانونية للغير.

كما أدانت المحكمة الجزائرية في القضية محمد مزيان المدير العام السابق لشركة ”سوناطراك“ بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة، فيما أدين فغولي عبد الحفيظ نائب الرئيس المدير العام السابق لشركة ”سوناطراك“ بـ 6 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة.

وصدر الحكم اليوم الإثنين، بعد سلسلة جلسات بدأتها المحكمة الجزائرية، لمحاكمة الوزير السابق وعدد من المسؤولين بشركة ”سوناطراك“، في قضية فساد.

وبدأت محكمة جزائرية في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، جلسات محاكمة شكيب خليل وعدد من المسؤولين بشركة سوناطراك، في قضية فساد.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، حينها، إن ”المحكمة استمعت إلى المتهمين الرئيسيين المتابعين في قضية فساد“، مشيرة إلى أن ”من أبرز المتهمين الذين يحقق معهم القضاء، المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، محمد مزيان“.

ومن أهم الأسئلة التي طلب القاضي إجابات بخصوصها ملف ما يعرف بـ ”GNL3″، وهي الصفقة التي تم توقيعها سنة 2008، من أجل إنجاز مركب للغاز الطبيعي المسال بمنطقة ”أرزيو“ في وهران.

وتبين أن ”الصفقة كانت تتضمن خروقات عديدة مكنت مجمعا إيطاليا من الفوز بالصفقة وإقصاء شركات أخرى“، وفق المصدر ذاته.

في المقابل، نفى المسؤول السابق بالمجمع العام الذي يحاكم عن بعد، التهم الموجهة إليه، محملا المسؤولية الكاملة لوزير الطاقة الأسبق شكيب خليل.

واتهم مزيان الوزير الأسبق ”بمنح الأفضلية للمجمع الإيطالي وإقصاء الشركة الإماراتية ”بيتروفاك“ بالرغم من أن هذه الأخيرة كانت قد قدمت أحسن عرض“.

وترك شكيب خليل، (82 عاما)، الحكومة في 2010 بعد فضائح فساد في مجموعة سوناطراك طالت مديرها التنفيذي ومسؤولين كباراً في شركة النفط والغاز تمّت محاكمتهم وإدانتهم.

وفرّ خليل إلى الولايات المتحدة، وصدر في 2013 أمر دولي بالقبض عليه.