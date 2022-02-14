باشاغا يعلن بدء مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة

أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، بدء مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أنه سيقدم تشكيلته إلى مجلس النواب في الزمان والمكان المحددين، معبراً عن أمله بأن تنال الثقة.

وقال باشاغا في كلمة وجهها للشعب الليبي صباح الإثنين، إن حكومته ستسعى إلى إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة، متعهدا بعدم ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وأضاف باشاغا، أن عملية استلام السلطة وتسليمها بين حكومته الجديدة وحكومة الدبيبة، ”ستتم وفق الآليات القانونية والدستورية، بالطرق السلمية، ولن تكون هناك أي عوائق، خاصة وأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد الدبيبة شخصية مدنية ومحترمة وينادي دوماً بالابتعاد عن الحروب، ونحن على يقين بأنه يؤمن بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة“ على حد تعبيره.

واعتبر أن الأمانة التي يحملها بتكليفه بتشكيل الحكومة ثقيلة وجسيمة “ لن أقوى على حملها إلا بدعمكم ومؤازرتكم“.

وأضاف“لقد بدأت فعلا في إجراء المشاورات اللازمة مع جميع الأطراف، ولدينا مشاورات يومية مع مجلس النواب والأعلى للدولة ومؤسسات المجتمع الدولي، ومع المثقفين والأكاديميين والشباب الذين أعتمد عليهم بشكل أساسي في تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال إن الحكومة الجديدة ستترجم المعنى الحقيقي للمشاركة السياسية الفاعلة لجميع الأطراف وبمشاركة وطنية حقيقية لكل الليبيين شرقاً وغرباً وجنوباً مع ضمان معيار الكفاءة والقدرة.

ودعا باشاغا جميع الليبيين للتفاعل والمشاركة، مشيرا إلى أن يد الحكومة الجديدة ستكون مفتوحة للجميع.

وأشار باشاغا إلى تلقيه اتصالات من دول شقيقة وصديقة، أكدت دعمها لقرار تشكيل حكومة جديدة من قبل مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة، كما أكدت تلك الدول حرصها و احترامها للسيادة الليبية في إدارة شؤون الدولة.

وكشف باشاغا، أنه تواصل مع رئيس المجلس الرئاسي ونوابه، ومع القيادات العسكرية والأمنية، قائلا: ”قد لمسنا منهم روحا وطنية عالية وتجاوبا كبيرا إزاء تقارب وتوافق السلطة التشريعية وانطلاق عهد جديد ليس فيه فتنة ولا فرقة“.

ووجه باشاغا كلمة للشباب الليبي قائلاً إنه تقاسم معهم ظروفاً صعبة وأن ”الرجال يقدرون قدر الرجال، وأنا أقدر قدر الرجال، وبالتالي لا داعي للقلق، فأبناؤنا هم سند الوطن ونحن سند لهم في كل الأوقات“.

وتعهد باشاغا بختام كلمته أن تكون حكومته شاملة تضم جميع الأطياف السياسية، مضيفا أن ”السنوات العجاف قد رحلت دون رجعة وبشائر الخير والسلام قد هلت، والقادم أفضل وسنطوي جراحنا الى الأبد، وسنكون سوياً يدا بيد شركاء في الوطن، دون ظلم ولا هضم ولا تمييز ولا تهميش ولا انتقام“.

وتأتي كلمة باشاغا بعد ساعات من إعلان، 118 فصيلًا من القوى العسكرية والأمنية والسرايا في مدينة مصراتة الليبية، دعمها لتعيين وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا رئيسًا للوزراء.

وأكدت الفصائل، في بيان مشترك، صادر عنها، دعمها لـ“الاتفاق الليبي – الليبي“ الذي جرى بين مجلسي النواب و ”الأعلى للدولة“ وما نتج عنه من تعديل دستوري وتسمية رئيس للوزراء يتولى شؤون البلاد إلى حين الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات“.

ودعت الفصائل الموقعة على البيان، ”بعثة الأمم المتحدة والدول المعنية والمهتمة بالشأن الليبي إلى تزكية هذا الاتفاق ودعم هذا المسار“.

من جانبه قال عبدالحميد الدبيبة إنه سيعلن خلال أيام خريطة طريق للبلاد تفضي إلى انتخابات هذا الصيف.

وسيكون موقف الأمم المتحدة والقوى الكبرى حاسمًا في تحديد نتيجة الصراع على الحكومة المؤقتة، بعد التدخل الأجنبي في الصراع على مدى سنوات.