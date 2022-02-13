البرلماني التونسي يسري الدالي يثير الجدل بتوعده الأمن والجيش بالعقاب

أثار تهديد نائب البرلمان التونسي المجمد، يسري الدالي، للأمن والجيش التونسي بالمحاسبة والعقاب، جدلًا واسعًا، ومطالب بمحاكمته، بالتوازي مع إعلان عدد من رجال الأمن اعتزامهم ملاحقته قضائيًا.

ونشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر خلاله نائب البرلمان المجمد يسري الدالي وهو يهدد الأمن، والجيش التونسي، في خطاب ألقاه في تظاهرات معارضة للرئيس التونسي، قيس سعيّد، الأحد في العاصمة تونس.

وتوعد ”الدالي“ عناصر الأمن، والجيش، بالمحاسبة، بسبب ما اعتبره ”مساندة الانقلاب الذي قام به الرئيس قيس سعيّد، يوم 25 يوليو 2021″، (تجميد أشغال البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة).

واستنكر نشطاء تونسيون ما قاله نائب البرلمان، ”الدالي“، مطالبين بملاحقته، ومحاكمته بتهمة الاعتداء على الأمن والجيش.

وجاء في تدوينة نشرتها نقابة الأمن الجمهوري (جمعية تدافع عن حقوق الأمنيين) عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي: ”نقابة الأمن الجمهوري التونسي تبعث برسالة لجميع النقابات الأمنية الشريفة للوحدة فيما بينها بما أنه تقررت محاكمة الخائن والعميل يسري الدالي على إثر تحريضه على الدولة، والمؤسسات (الجيش. الأمن..).. وسنطرق باب القضاء العسكري.. وإن غدًا لناظره لقريب..“

وقالت الناشطة بالمجتمع المدني فاطمة شعيب في تدوينة نشرتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”يسري الدالي لا ينقصه سوى أن يقول لرجال الأمن و الجيش: سنسحلكم في الشوارع… من عاش مع مجرمين صار منهم“.

وجاء في تدوينة نشرها الناشط حسان الزويدي عبر صفحته على موقع فيسبوك: ”يسري الدالي يهدد القوات المسلحة العسكرية والمدنية على قارعة الطريق… هذا سبب للعقاب، وفق ما يقتضيه الفصل 72 من المجلة الجزائية… الأمن و الجيش خط أحمر“.

وقال الناشط بالمجتمع المدني خليل بن عبد الله في تدوينة على فيسبوك: ”المخبر السابق يسري الدالي يهدد الجيش، وقوات الأمن علنًا… ولأنه غير معتاد على الخطاب أمام الجمهور نسي أن أفراد الأمن والجيش هم من يحمونه من التونسيين“.

وقال الناشط، عثمان بوصلاح: ”بالصوت والصورة، وأمام الملأ، وأمام وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وأمام رجال الأمن، الأمني السابق، وعضو مجلس النواب المجمّد يسري الدالي، يهدد القوات الحاملة للسلاح بأقصى العقوبات والمحاسبة“.

وأضاف بوصلاح في تدوينته: ”لقد سمَّى الأشياء بأسمائها، وذكرها بالاسم كالحرس الوطني، والجيش الوطني، والشرطة، وتوعدها بمحاسبة مؤلمة، هل سيحاسبها بالتفجير أم بالقانون ؟ ”.