الاعتداء بالضرب على صحفية ليبية في بنغازي

كشفت قناة ”218“ الليبية، يوم الأحد، عن تعرض مراسلتها في مدينة بنغازي إلى اعتداء بالضرب من قبل ”مجموعة إجرامية“.

وقالت القناة في بيان أن أكثر من 8 أشخاص شاركوا في الاعتداء بالضرب على مراسلتها مبروكة المسماري مساء يوم السبت، أثناء تأديتها عملها.

وأشارت القناة الليبية إلى أن الاعتداء جاء عقب كشف برنامج “ البلاد“ الذي تبثه القناة، عن صفقة سياسية بين قيادات من شرق وغرب ليبيا أفضت إلى تشكيل الحكومة الجديدة.

وبينت القناة، أن ”المراسلة المسماري نجت من هذا الاعتداء بأعجوبة، وأعربت القناة عن ”إدانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامي“.

وحملت القناة ”الجهات الأمنية في بنغازي مسؤولية سلامة مراسليها وطاقمها“، وطالبتها بـ“ملاحقة المعتدين وتقديمهم للعدالة لمحاسبتهم والكشف عمن يقف وراءهم من مخططين ومدبرين“.

ودعت بعثة الأمم المتحدة وكل المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية الى التدخل الفوري لوقف محاولات قمع الصحفيين وإدانة وإستنكار هذه العملية الجبانة.

كما أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن إدانتها واستنكارها حيال واقعة الاعتداء الجسدي المباشر الذي تعرضت له الإعلامية مبروكة المسماري، أثناء تأدية مهام عملها الإعلامي في مدينة بنغازي، من قبل مسلحين خارجين عن القانون.

وقالت اللجنة في بيان أنها تستهجن هذه الواقعة الإجرامية، وتُؤكد على أن ”هذه الاعتداءات والانتهاكات التي ترتكب بحق الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والصحفية في ليبيا تُمثل انتكاسه خطيرة لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام ومصادرة لمكسب حرية التعبير، خاصة أمام تكرّر وتصاعد هذه الانتهاكات والاعتداءات ومحاولات التضييق على حرية الصحافة والإعلام في ليبيا“.

وأكدت اللجنة أيضا، أن حرية الصحافة أساسية لتحقيق السلام والعدالة والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان والمواطنة والحريات العامة.

وطالبت اللجنة مديرية أمن بنغازي ومكتب المحامي العام في بنغازي بفتح تحقيق شامل وشفاف في ملابسات الواقعة المشينة التي طالت الإعلامية مبروكة المسماري، وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم وإنهاء الإفلات من العقاب.

وحثت جميع السلطات الأمنية والعسكرية في عموم البلاد أيضا، على ضرورة الالتزام بالقوانين الوطنية والأعراف والمواثيق والإعلانات الدولية الضامنة لحرية الصحافة والإعلام، ووقف جميع أشكال الممارسات والانتهاكات التي تمس بشكل مباشر حرية الإعلام وحرية الصحفيين في ليبيا.