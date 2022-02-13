بعد تكليف باشاغا.. ما سيناريوهات المرحلة المقبلة في ليبيا؟ (فيديو إرم)

يطرح تكليف وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة قراءات مختلفة حول حظوظه في النجاح بالمهمة التي تستوجب ترتيبات داخلية وتدخلات خارجية ودعما من المجتمع الدولي، وفق ما أكده سياسيون ومحللون لـ ”إرم نيوز“.

وأعلن البرلمان الليبي، الخميس الماضي، تكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، معتبرا أن حكومة الدبيبة أصبحت منتهية الصلاحيات والمهام.

ورأى المحلل السياسي المختص في الشأن الليبي محمد بوعود، أنّ ”حكومة الدبيبة لم تُطو صفحتها نهائيا باعتبار أنّه لا يزال متمسكا بموقعه وله أنصار وأوراق أخرى قد يلعبها، إضافة إلى أن فتحي باشاغا ورغم الدعم الإقليمي الذي يحظى به، فإنه رسميا لم يتول بعد وكل الاحتمالات تبقى مفتوحة، بما فيها حكومة برأسين في ليبيا“، وفق قوله.

واعتبر بوعود أنّ ”الحسم الدولي سيكون في الساعات القادمة، إما مع باشاغا أو مع الدبيبة“. معتبرا أن ”باشاغا يحتاج إلى دعم من الأمم المتحدة“.

وألمح بوعود إلى احتمال أن ترجح كفة باشاغا، مشيرا إلى ترحيب الأمم المتحدة بتعيينه مكلفا بتشكيل حكومة جديدة، مضيفا أنّ ”من جاء بقرار خارجي لا يخرج إلا بقرار خارجي“، في إشارة إلى الدبيبة، وأنّ ”التمسك بالسلطة يتطلب دعما عسكريا وأمنيا وميليشياويا، وحتى مناطقيا وقبليا، وهذه لا يمتلكها الدبيبة“.

وقال الناشط السياسي ورئيس حزب الأمة الليبي فتحي بن خليفة، إنّ الفاعلين السياسيين في ليبيا اليوم ”لا يحاربون من أجل مشروع معين، وإنما من أجل مصالح ومناصب شخصية، كما أنّ المجتمع الدولي تهمّه مصالحه المباشرة مع ليبيا بدرجة أولى، وباشاغا مستعد للتعهد بهذا، لا لتعزيز استقرار ليبيا بقدر استرضاء الخارج“.

واعتبر بن خليفة أن تراجع الدبيبة عن موقفه مطروح، مشيرا إلى أن ذلك لن يتم إلّا ”بضمانات وترتيبات خارجية، هي التي ستحسم الموقف النهائي، وهذا هو المأساوي في المشهد الليبي“، وفق قوله.

ورأت آمال بوقعيقيص عضو الحوار الليبي، أنه ”من المبكر القول إن حكومة الدبيبة انتهت، ولكن نتمنى على الدبيبة أن يستجيب لهذه المطالب، لا سيما أنه نال الثقة من مجلس النواب، الذي يمثل الإرادة الحقيقية للشعب الليبي“، مرجحة أن يختار الدبيبة ”المسار الصحيح ويسلم السلطة بأمان وسلام“.

وأضافت أنّ ”الدبيبة قد يقرر الانسحاب لمصلحة ليبيا، والمستقبل أمامه ويستطيع أن يترشح في مرحلة قادمة“، معتبرة في المقابل أن ”باشاغا قام بجهد جيد في مسار التواصل مع الشرق وإنهاء الخلافات وطي صفحة الماضي، وأتوقع له النجاح لأن نواياه طيبة وأتمنى أن يلتزم بقراراته، وأتمنى أن يُنصف باشاغا ليبيا كما قال، وأن ينصف شرق ليبيا الذي عاش معاناة حقيقية“.