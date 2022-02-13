بعد الدبيبة.. "وليامز" تلتقي باشاغا وتدعو لإجراء الانتخابات بأقرب وقت ممكن

عقدت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا سيتفاني وليامز، اليوم الأحد، اجتماعا مع رئيس الوزراء الليبي المكلف فتحي باشاغا، مؤكدة أنها شددت على ”مواصلة التركيز على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن“.

وجاء لقاء وليامز بباشاغا، بعد أن التقت في وقت سابق اليوم، رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، لمناقشة التطورات السياسية الجارية في البلاد.

وقالت وليامز، في تغريدة عبر حسابها على موقع ”تويتر“، ”التقيت اليوم رئيس الوزراء المكلف، السيد فتحي باشاغا، وأكدت على ضرورة المضي قدما بطريقة شفافة وتوافقية دون أي اقصاء“.

وأضافت المسؤولة الأممية، أنها ”شددت على الحفاظ على الاستقرار في طرابلس وفي جميع أنحاء البلاد، وأنه يتوجب مواصلة التركيز على إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن“.

وفي تغريدة أخرى، قالت وليامز، إنها التقت اليوم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، السيد عبد الحميد الدبيبة، لـ“بحث آخر التطورات والتصويت الذي أجراه مجلس النواب لاعتماد تعديل دستوري وتعيين رئيس وزراء جديد“.

2/1 زرتُ اليوم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، السيد عبد الحميد الدبيبة، لبحث آخر التطورات والتصويت الذي أجراه مجلس النواب لاعتماد تعديل دستوري وتعيين رئيس وزراء جديد. pic.twitter.com/CIcYF4BMXe — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) February 13, 2022

وخلال هذا اللقاء، أعلن عبد الحميد الدبيبة، تمسكه باستكمال مسار جنيف وما نصت عليه خريطة الطريق المنبثقة عن الحوار الوطني الليبي.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة، نشر على صفحته على ”فيسبوك“، إن ”الدبيبة أكد على ضرورة استكمال خريطة الطريق التي أقرت في جنيف، وعلى مسؤولية كافة الأطراف لتهيئة الظروف المناسبة لعقد انتخابات وطنية وإجراء استفتاء على الدستور خلال هذا العام“.

وأضاف البيان أن ”رئيس الحكومة أوضح لوليامز أنه ناقش خلال المدة الماضية مع الفاعلين السياسيين والعديد من الأطراف المختلفة، وضع خطة بإطار زمني محدد لإنجاز الاستحقاقات الوطنية التي تضمنتها خريطة الطريق المعتمدة في ملتقى الحوار السياسي بجنيف“.

وكان البرلمان الليبي قرر يوم الخميس الماضي، تكليف وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا، بتشكيل حكومة جديدة في غضون 15 يومًا، وتعهد باشاغا في كلمة له الليلة الماضية، بتشكيل حكومة ”ممثلة لجميع الأطراف“، معربًا عن ”ثقته بالتزام حكومة الوحدة الوطنية بمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة“.

وأضاف باشاغا، أنه ”سيشكل حكومة وحدة وطنية شاملة“، مؤكدًا تعاونه مع مجلسي النواب والدولة.

لكن رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة، يبدي تمسكه بموقفه وبمنصبه، معتبرا أن حكومته لا تزال تتمتع بالشرعية ولن تسلم السلطة إلا لسلطة منتخبة.

وقال الدبيبة، إنه ”لا يزال يمارس عمله وفقًا للمدد الزمنية المنصوص عليها في خريطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار في تونس“، مضيفًا أن ”المجلس الرئاسي هو مَن يحق له تغيير حكومة الوحدة الوطنية وفقًا لخريطة الطريق في جنيف“، بحسب ما أكده خلال مقابلة مع تلفزيون ”ليبيا الأحرار“ الليبي.

وكان من بين مهام حكومة عبد الحميد الدبيبة، قيادة ليبيا إلى انتخابات يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن مع الفشل في التوصل إلى إجراء الانتخابات في ذلك الموعد، شهدت ليبيا انقسامات بشأن مصير حكومة الدبيبة.

وقاد رئيس البرلمان عقيلة صالح مساعي لإسقاط حكومة الدبيبة، واستبدالها بحكومة جديدة يصادق عليها البرلمان، وتحظى بدعم من المجلس الأعلى للدولة.