رئيس جمعية القضاة التونسيين: خطاب سعيد "الحربي" يعرض حياتنا للخطر (فيديو)‎‎

حذّر رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، من أنّ تعاطي رئيس الجمهورية قيس سعيد مع القضاء، شكّل مناخا من انعدام الثقة بين القضاء والشعب، حيث أصبحت حياة القضاة مهددة، بحسب وصفه.

وقال الحمادي لـ“إرم نيوز“، إنّ ”خطاب الرئيس اتجاه القضاء ينسف الثقة بين السلطة القضائية والشعب، وإن المواطن حينما يشاهد رئيس الجمهورية يستعمل عبارات حربية وخطابات على غاية من القسوة تجاه القضاة، تتضمن عبارات توصيف القضاة بالفاسدين الذين يجب تطهيرهم؛ فإن ذلك سيؤثر سلبا على صورة القضاة في نظر المواطنين“.

وأضاف أن ”رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، مهدد في حياته بتهديدات إرهابية، وهناك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تهدد قضاة، وهناك أسماء يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي لقضاة، وهذا يعرض حياتهم إلى مخاطر كبيرة ”.



واعتبر أن ”إقدام رئيس الجمهورية على حل المجلس الأعلى للقضاء، قرار من شأنه أن يمسّ استقلالية القضاء، وبالتالي هو محاولة غير مسبوقة لوضع القضاء تحت يد سلطة واحدة“.

وبخصوص نعت رئيس الجمهورية للقضاة بأنهم موظفون، أكد الحمادي: ”نحن نحترم كل المهن وكل الوظائف، لكن الموظف العمومي محكوم بمبدإ الولاء ومبدإ الطاعة ومبدإ تنفيذ أوامر الرئيس، وهذه المفاهيم لا تنطبق على السلطة القضائية التي هي محكومة بمعايير الاستقلالية والنزاهة والحياد، وإن اعتبار القضاء وظيفة يعني نسف وجوده ونسف الموقع الذي يحتله في البناء الديمقراطي“.

وبشأن إصلاح القضاء، أوضح أن ”الإصلاح يحتاج إلى تشريع دستوري وهذا تم، كما يحتاج أيضا إلى تشريعات وطنية لم يتم منها إلا قانون المجلس الأعلى للقضاء، وقانون محكمة المحاسبات، أما بقية التشريعات لم يحصل منها شيء، مثل القانون الأساسي للقضاة، وقانون تفقدية وزارة العدل وميزانيات المحاكم وبعض الهيئات“.

وحول الخطوات التصعيدية التي من المتوقع أن تقوم بها الجمعية ضد رئيس الجمهورية؛ للحيلولة دون حل المجلس الأعلى للقضاء، أفاد: ”نراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، لكن لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي للدفاع عن سلطتنا هذه؛ لأنني أعتقد بأننا نعيش في نظام ديمقراطي“، متسائلا: ”هل نحن في نظام برلماني أم لا؟ لأن ذلك يعني تمكين القضاء من العمل والاستقلالية ومن كل الآليات التي تمكن القضاء من القيام بواجبه على أكمل وجه“.

كما تساءل الحمادي: ”ماذا أعطت الدولة للقضاء خلال العشرية بعد الثورة، وماذا أعطت للمحاكم، نحن ندافع من هذه النظرة ليس على المصالح الخاصة للقضاة، وإنما على حق المواطن في سلطة قضائية مستقلة قادرة على خدمته“، مُبديا ”استعداد القضاة للحوار وحل الإشكاليات بناء على التشارك وتبادل وجهات النظر في إطار النقاش البنّاء، على أن يتم الأخذ بكل المقاربات“.

وشدد على أن ”الحوار لا يمكن أن يكون في الأوضاع الاستثنائية، وإنما في الأوضاع المستقرة الدائمة، وفي قيام مؤسسات الدولة وكل سلطاتها“.

احتجاجات

ونظم أنصار حملة ”مواطنون ضد الانقلاب“ في تونس، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية بوسط العاصمة التونسية؛ للتنديد بقرار حل المجلس الأعلى للقضاء، والمطالبة بضمان الحقوق والحريات، واحترام الأسس الديمقراطية، وفق المنظمين.

ويأتي هذا التحرك الذي كان مقررا في الأصل يوم الأحد الماضي، بعد رفع القيود الخاصة بمنع التظاهرات والتجمعات على خلفية الوضع الوبائي في البلاد.

وبدأ المشاركون في هذا التحرك بالتوافد على ساحة حقوق الإنسان بشارع محمد الخامس وسط العاصمة تونس، استجابة إلى دعوة من حملة ”مواطنون ضدّ الانقلاب“، للتعبير عن غضبهم من حل المجلس الأعلى للقضاء، محذرين من أن يكون ذلك مدخلا لوضع اليد على السلطة القضائية، وتمهيدا لتصفية المعارضين والخصوم السياسيين، وفق تعبيرهم.