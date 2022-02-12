مجموعات مسلحة من مصراتة تصل إلى طرابلس لدعم الدبيبة

وصل رتل يضم مقاتلين من مدينة مصراتة إلى العاصمة الليبية طرابلس، اليوم السبت؛ لدعم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بحسب وكالة ”رويترز“.

وأقسم الدبيبة بأنه لن يسلم السلطة إلا بعد انتخابات، ورفض تحرك البرلمان قبل أيام لتعيين وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة.

ويؤكد وصول القافلة خطر تجدد القتال في ليبيا مع اندلاع الأزمة، في أعقاب تحركات في الأسابيع الماضية من فصائل مسلحة تدعم أطرافا سياسية مختلفة.

ووصلت قافلة، السبت، مؤلفة من أكثر من 100 مركبة، بحسب شاهد من رويترز، بعد أن اتهم الدبيبة، في وقت سابق من اليوم السبت، البرلمان بالمسؤولية عن إراقة الدماء والفوضى في ليبيا على مدى السنوات الماضية.

ويتهم عقيلة صالح رئيس البرلمان الدبيبة بالفساد، والسعي لاستخدام منصبه لتحقيق أغراضه الخاصة بدلا من إحداث انتقال فعلي.

وتم تنصيب الدبيبة العام الماضي رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية، وهي هيئة جرى تشكيلها عبر عملية دعمتها الأمم المتحدة لتوحيد المؤسسات الليبية المنقسمة، والإشراف على الفترة التي تسبق الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وبعد انهيار العملية الانتخابية وسط خلافات حول قواعدها، تحرك البرلمان للسيطرة على العملية السياسية بإعلان خارطة طريق جديدة للانتخابات، واستبدال الحكومة المؤقتة.

وطلب البرلمان قبل أيام من باشاغا تشكيل حكومة جديدة، بعد جلسة قال فيها رئيس البرلمان إن المرشح الآخر الوحيد انسحب، ثم جرى اختيار وزير الداخلية السابق في تصويت سريع برفع الأيدي.

وتوجه باشاغا إلى طرابلس جوا، ليلة الخميس، قبل عملية تشكيل الحكومة التي تستغرق أسبوعين، وقال إنه يتوقع أن يُسلم الدبيبة السلطة سلميا.

ويقول الدبيبة إنه سيعلن من جانبه خلال أيام خارطة طريق للبلاد تفضي إلى انتخابات هذا الصيف.

وسيكون موقف الأمم المتحدة والقوى الكبرى حاسما في تحديد نتيجة الصراع على الحكومة المؤقتة، بعد التدخل الأجنبي في الصراع على مدى سنوات.

وقالت الأمم المتحدة إنها لا تزال تعترف بحكومة الدبيبة والعملية السياسية التي كانت جزءا منها.

غير أنها قالت، أمس الجمعة، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريس أُحيط علما بتحرك البرلمان لتعيين باشاغا، وبتحرك البرلمان مع هيئة أخرى، هي المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، لرسم مسار منقح نحو الانتخابات.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري أسباب توافق المجلس مع البرلمان، الذي أفضى إلى تعيين رئيس الوزراء الجديد فتحي باشاغا، مؤكدًا أن الهدف من الاتفاق هو ”عدم ترك فراغ سياسي دون إكمال مهامنا“.

جاءت تصريحات المشري ردًا على تصريحات للدبيبة، قال فيها إن الهدف من وراء التوافق الأخير بين البرلمان ومجلس الدولة ”هو البقاء في المشهد السياسي“.

ونفى المشري، في كلمة له مساء اليوم السبت، الادعاءات التي تقول إن الاتفاق يأتي ترجمة للرغبة في استمرار مجلسي الدولة والنواب في المشهد السياسي، مؤكدًا أن ذلك ”غير صحيح“.