محتجون تونسيون يطالبون بمحاسبة "النهضة" على الاغتيالات السياسية

نظم عدد من أعضاء ومناصري هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين الراحلين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اليوم السبت، حراكا احتجاجيا بحي الغزالة بمنطقة أريانة قرب العاصمة التونسية، رافعين شعارات منددة بحركة النهضة ومطالبة بمحاسبة رئيسها راشد الغنوشي.

وهتفت حناجر المحتجين بشعارات مناوئة لراشد الغنوشي على غرار: ”يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح“، و ”يا غنوشي يا جبان شعب تونس لا يهان” و ”الشعب يريد التحقيق مع الغنوشي“.

كما ندد المحتجون بالقضاة الذين وصفوهم بـ“قضاة الإرهاب“، واتهموهم بالتواطؤ مع حركة النهضة في قضية شكري بلعيد والبراهمي.

وجاءت الوقفة ضمن سلسلة من التحركات التي تنظمها هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، تزامنا مع الذكرى التاسعة لاغتيالهما.

من جانبه أعلن رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي خلال كلمة ألقاها اليوم السبت، عن اعتزام الهيئة التنقل إلى كل المحافظات في تونس.

وقال إن ”لزم الأمر سننتقل سيرا على الأقدام من أجل التكلم في الشوارع والساحات وأمام المحاكم عن قضية الشهيدين“، وفق تعبيره.

وأضاف أنهم سيتوجهون أيضا إلى ”القضاة السامين ودعوتهم إلى الالتحام بالهيئة“، وتابع: ”وسنقدم لهم كل الأدلة وسنكون تحت أمرهم“.

يأتي ذلك، في وقت بدأت فيه السلطات الأمنية التونسية، أمس الجمعة، التحقيق مع رئيس حركة ”النهضة“ الإسلامية راشد الغنوشي، على خلفية اتهامات وُصفت بالخطيرة، كانت هيئة الدفاع عن السياسي اليساري الراحل شكري بلعيد قد وجهتها إليه.

وقال مصدر أمني، لـ ”إرم نيوز“، إنه جرى يوم أمس الجمعة التحقيق مع الغنوشي بأحد المراكز الأمنية في العاصمة تونس، حول الاتهامات التي وجهت إليه، ومنها غسيل الأموال والتخابر مع دول أجنبية والتآمر على أمن الدولة.

وأوضح المصدر، الذي لم يكشف عن هويته، أن هذا الاستجواب يمثل خطوة أولى لتوسيع التحقيقات مع الغنوشي حول كل ما نُسب إليه من اتهامات.

وقال إنه من المنتظر أن يتم استدعاء الغنوشي ونجله معاذ مجددا في الأيام القادمة لمزيد من التحري في المعطيات التي تم تقديمها، والاتهامات التي وُجّهت إليهما.

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات ستشمل أيضا كل الأطراف التي تم ذكرها خلال الندوة الصحفية الأخيرة لهيئة الدفاع عن شكري بلعيد، بما في ذلك القيادات الأمنية والقضاة.