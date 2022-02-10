ليبيا.. مخاوف من تزايد الانقسام بعد اختيار باشاغا رئيسا للحكومة

عين البرلمان الليبي اليوم الخميس، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة في خطوة قد تعمق الانقسامات السياسية في البلاد خاصة في ظل رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة.

وقال المتحدث باسم البرلمان في تصريح صحفي، إن مجلس النواب صوت بالإجماع على منح الثقة لفتحي باشاغا لرئاسة الحكومة المقبلة.

وتوالت إثر ذلك ردود الفعل المرحبة بالخطوة، وأخرى رافضة لها حيث سارع الجيش الوطني الليبي إلى الترحيب بمنح البرلمان لباشاغا الثقة.

في المقابل لم تتوان الأمم المتحدة في الإعراب عن قلقها من التطورات التي تشهدها ليبيا، وذلك في إشارات ضمنية إلى تكليف باشاغا بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال النائب في البرلمان الليبي، سعيد المريمي، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إن البرلمان اختار رئيس الحكومة الذي سيقوم بدوره باختيار فريقه في غضون الأسبوع المقبل.

ورجح المريمي، أن يسلم الدبيبة، الذي كان قد وجه سهام النقد قبل أيام إلى البرلمان داعيا إلى الانتفاضة عليه وعلى الطبقة السياسية مبديا رفضه تسليم السلطة، مقاليد الحكم.

وأضاف المريمي: ”لا أعتقد أن يرفض الدبيبة تسليم السلطة، هناك أيضا من يروج بأن البرلمان قد كذب على مجلس الدولة بشأن تزكية الأخير لباشاغا، هذا عارٍ عن الصحة، نحن نفذنا الاتفاق الذي قمنا به مع مجلس الدولة“.

وكان أعضاء من مجلس الدولة الاستشاري، على غرار عبد الرحمن الشاطر وعبد القادر حويلي وغيرهما، قد كشفا في تصريحات صحفية، أن المجلس الذي ينتميان إليه لم يزك فتحي باشاغا بخلاف ما أعلن رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح.

وتحذر أطراف سياسية ليبية ومراقبون من أن يقود تحرك البرلمان ضد الدبيبة ونجاحه في تشكيل حكومة جديدة إلى انقسام مؤسساتي وسياسي جديد خاصة في ظل رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية تسليم السلطة ودعوته إلى التظاهر ضد مجلس النواب.

واعتبر محمد شوبار المتحدث الرسمي باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“ أن تزكية باشاغا من قبل مجلس النواب تعد قفزة في الهواء باعتبار أنه لم يطبق مبدأ التوافق بينه وبين المجلس الأعلى للدولة بالإضافة إلى تصريح المترشح لرئاسة الحكومة السيد خالد البيباص، بأنه لم يسحب ترشحه، كما صرح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح“، وفق قوله.

وأوضح شوبار أن ”ما حدث اليوم في جلسة البرلمان هو حديث للاستهلاك المحلي ولن يجد آذانا صاغية من المجتمع الدولي وتعتبر الحكومة الجديدة حكومةً موازية لحكومة الوحدة الوطنية التي أثبتت بدورها فشلها وفسادها“.

ورأى الناشط السياسي الليبي أن ”ما قام به مجلس النواب هو تنفيذ لأجندة روسية محضة أعادنا إلى المربع الأول، لأن المسار الوحيد واليتيم هو المسار الذي تسيره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ويدعمه المجتمع الدولي وفق خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي والتي تم تضمينها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570 كما أن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة (ستيفان دوجاريك) قد وصف في مؤتمر صحفي في نيويورك ما يقوم به مجلس النواب بالمسار المضاد للمسار الذي تود الأمم المتحدة رؤيته في ليبيا في إشارة لاختيار حكومة جديدة“.

وكان دوجاريك، قد قال اليوم الخميس إن ”على القادة الليبيين التركيز على مصالح شعوبهم في المقام الأول وتحقيق وحدة بلادهم“.

ويُرجح متابعون أن تشهد ليبيا في الأيام المقبلة حراكا ساخنا ربما يتطور إلى انقسام سياسي شبيه بذلك الذي عاشته إبان تولي حكومتين؛ الأولى في الشرق برئاسة عبد الله الثني وتم تزكيتها من البرلمان وتحظى بدعم الجيش، والثانية في الغرب برئاسة فايز السراج وتتمتع بدعم دولي وأممي.

وقال مدير المركز المغاربي للدراسات حول ليبيا، رشيد خشانة، إن تزكية البرلمان لم تكن غريبة باعتبار أن باشاغا كان الشخصية الوحيدة في الحكومة السابقة الذي اتجه إلى الشرق حيث يتواجد قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر والبرلمان وفتح خطا مباشرا معهم وبدأت التكهنات بأنه سيكون رجل المرحلة المقبلة.

واستدرك خشانة في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، قائلا إنه ”في المقابل نحن نعلم أنه ومن خلال تصريحات الدبيبة فإنه لن يقبل بالحكومة الجديدة، من هنا تأتي المخاوف من وجود حكومتين كما كان المشهد سابقا مثل حكومة الثني والسراج، الأولى في الشرق الليبي، والثانية في الغرب الليبي، وهذا السيناريو الأقرب اليوم لليبيا في ظل إصرار باشاغا ومن ورائه على فرض نفسه وفي المقابل من يختلف مع الشرق وحفتر أساسا سيحاولون التصدي لهذه المحاولات، الأيام المقبلة ستكون صعبة وربما سيكون هناك نزاع حول الشرعية“.

وحول المواقف الخارجية قال خشانة إن ”الدبيبة دائما يحاول أن يشهر التأييد الذي يحظى به من الأمم المتحدة في مواجهة محاولات الإزاحة ورغم ذلك أعتقد أن الغرب إذا استشعر بأن باشاغا سيرسي الاستقرار في ليبيا فإنه لن يتردد في دعم حكومة باشاغا على حساب حكومة الدبيبة، ومع ذلك فإن الدبيبة لن يستسلم بسهولة وقال مرارا إنه لن يسلم الحكومة إلا لحكومة منتخبة“.