عضو في "المجلس الأعلى" الليبي يكشف كواليس تزكية باشاغا لرئاسة الحكومة

كشف عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي عادل كرموس كواليس تزكية المجلس لفتحي باشاغا، المرشح لرئاسة الحكومة، مؤكدًا أن كافة الأعضاء كانوا على علم مسبق بقرار المجلس الموافقة على منح التزكيات للمترشحين بعد اعتماد التعديل الدستوري.

وأبدى، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، اليوم الخميس، استغرابه من ادعاء بعض أعضاء المجلس بعدم علمهم بتزكية فتحي باشاغا للترشح لرئاسة الحكومة، مبينًا أن التزكية لم يعد لها معنى بعد انسحاب المترشح الآخر لرئاسة الحكومة خالد البيباص.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعلن في جلسة اختيار رئيس الحكومة، التي عقدت في وقت سابق من اليوم الخميس، أن البرلمان تلقى رسالة من مجلس الدولة تزكي المرشح فتحي باشاغا.

ونفى كرموس أن يكون ما قام به مجلس النواب من إجراء التعديل الدستوري سلوكاً منفرداً، لافتًا إلى أن المجلس الأعلى سبق وأن حذر من الانفراد.

وبين أن التعديل تم التوافق عليه من اللجنتين المشكلتين من مجلسي النواب والدولة وعرض على المجلس ووافق عليه، واشترط أن يكون اختيار رئيس الحكومة بعد اعتماد التعديل الدستوري، وهو ما حصل في جلسة مجلس النواب اليوم.

وأشار كرموس إلى أن المجلس الأعلى للدولة سيعقد يوم السبت المقبل جلسة للتصويت على خريطة الطريق، متسائلًا: ”كيف ستتعامل الحكومة مع المجلس؟ لأن كل الحكومات السابقة تجاهلت المجلس“.

وبشأن الاستلام والتسليم بشكل سلس بين حكومتي باشاغا والوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، خصوصاً أن الأخير أعلن تمسكه مراراً وتكراراً بأنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة، قال كرموس إن هذا السؤال مطروح في الداخل والخارج.

وأوضح أن قراءته الخاصة تفيد ”بأن الدبيبة وباشاغا ينحدران من مدينة واحدة هي مصراتة، ورغم الفوضى والصراع داخل البلاد منذُ الثورة، إلا أننا لم نشهد صراعا أو اقتتالا داخل مدينة مصراتة، وبالتالي أعتقد أن باشاغا سبق وأن تحصل على الموافقة من مكونات المدينة السياسية والعسكرية، والدبيبة سيقدر فوز باشاغا، وما يهم مصراتة أن يكون هذا المنصب من نصيبها ولو تبدلت الأسماء“، حسب وجهة نظره.

وعبر كرموس عن تحفظه حيال المرحلة المقبلة، رغم حدوث التقارب بين مجلسي النواب والدولة، مبينًا أن سبب التقارب الحالي مصلحة مجلس النواب في إسقاط حكومة الدبيبة، واستغلها مجلس الدولة لتمرير المسار الدستوري .

وأعرب كرموس عن أمله في إجراء انتخابات وفقاً لخارطة الطريق التي أعدتها لجنة نيابية، لكنه أبدى خشيته من ألا يلتزم مجلس النواب بمقتضيات المسار الدستوري.