مسؤولة إيطالية: محاولة اغتيال الدبيبة تؤكد على ضرورة تحقيق الاستقرار في ليبيا

قالت مسؤولة إيطالية، اليوم الخميس، إن محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة تؤكد مجدداً ”بشكل دراماتيكي على الضرورة الملحة لتحقيق الاستقرار في ليبيا“، فيما نددت وزارة الداخلية الليبية بمحاولة الاغتيال.

ورأت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني، في كلمة لها أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي أن ”الانتخابات في ليبيا تمثل الحل الوحيد الموثوق به لتسهيل وتبسيط الإطار السياسي الحالي المفكك للغاية، وبالتالي المساهمة ليس فقط في الاستقرار المستدام للبلاد، ولكن أيضًا في تلبية التطلعات المشروعة للشعب الليبي، الذي أظهر من خلال التسجيل في قوائم الناخبين، عزمه على التعبير عن نفسه في انتخابات حرة“.

وكانت الانتخابات المقررة في نهاية السنة الفائتة قد تأجلت.

وتتنافس الفصائل المتناحرة على السلطة بعد انهيار العملية الانتخابية وسط نزاعات بشأن القواعد الحاكمة لها.

وأشارت المسؤولة الإيطالية إلى أن بلادها ”تواصل دورها النشط في ليبيا للتشجيع على التطبيع الكامل والدائم لبلد يعتبر استقراره أمرًا حاسمًا ليس فقط للمنطقة المحيطة بأكملها، ولكن أيضًا لإيطاليا وأوروبا، نظرًا للتداعيات المحتملة مثل الإرهاب وأمن الطاقة وتزايد تدفقات الهجرة غير الشرعية“.

وفي ذات السياق، دانت وزارة الدخلية بحكومة الوحدة الوطنية مساء الخميس محاولة الاغتيال التي تعرض لها الدبيبة.

وقال الوزارة في بيان إنها ستفتح تحقيقاً في الحادثة باشراف النائب العام.

وكان رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة نجا من محاولة اغتيال عندما أطلق مجهولون النار على سيارته في طرابلس في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وقال مصدر مقرب من الدبيبة، إن رئيس الوزراء كان عائدا إلى بيته عندما أُطلق الرصاص من سيارة أخرى قبل أن تلوذ بالفرار، وأن الواقعة أحيلت إلى النائب العام للتحقيق.

وجابت سيارات مسلحة ومدرعة وسط طرابلس ومنطقة حي الأندلس عقب تعرض سيارة الدبيبة لإطلاق النار.

وحشدت قوى مسلحة مزيدا من المقاتلين والعتاد في العاصمة طرابلس خلال الأسابيع الماضية، مما أثار مخاوف من نشوب قتال بسبب الأزمة السياسية.

وكان مجلس النواب الليبي صوت، اليوم الخميس، بالإجماع وبأغلبية 147 صوتًا من أصل 147 نائباً حاضرًا، تكليف وزير الداخلية الأسبق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة“، إلا أن الدبيبة، المنتهية ولايته، أعلن في وقت سابق أنه لن يعترف بشرعية التصويت والبرلمان نفسه، بينما من المتوقع وصول باشاغا إلى مطار العاصمة طرابلس مساء اليوم لعقد مؤتمر صحفي.