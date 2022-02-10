الجيش الوطني الليبي يرحب بتسمية البرلمان فتحي باشاغا رئيسا للوزراء‎‎

رحب الجيش الوطني الليبي بقيادة خليغة حفتر، اليوم الخميس، بقرار البرلمان تكليف الوزير السابق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، وقال إنّ المؤسسة العسكرية تتابع المسارات العسكرية والسياسية والاقتصادية الرامية إلى إرساء الاستقرار في البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري في بيان على الصفحة الرسمية للقوات المسلحة الليبية إنّ ”القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ترحب وتؤيد قرار البرلمان الصادر اليوم الخميس تكليف فتحي باشاغا بقيادة حكومة جديدة تتولى قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل وذلك بالعمل مع الجهات النظامية العسكرية والمدنية على فرض هيبة الدولة والحفاظ على مقدراتها وحماية المؤسسات السيادية من ابتزاز وهيمنة الخارجين عن القانون“ وفق تعبيره.

وأضاف المسماري أنّ القيادة العامة للقوات المسلحة تدعم مجهودات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 والعمل على إجراء الانتخابات وتسعى إلى إرساء قواعد الأمن والأمان وتدعم الحرب على الإرهاب، وتتابع باهتمام المسارات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي يقوم بها الليبيون من أجل حل الأزمة الشاملة والدفع بالبلد إلى الأمام وتحقيق طموحات الشعب الليبي في الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية وإقرار دستور للبلاد.

وفي المقابل، قال عبدالحميد الدبيبة، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء حاليا، إنه يرفض محاولة البرلمان إزاحته، وإن حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا لن تسلم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات عامة.

واختار مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، ليكون رئيسا مؤقتا للوزراء في ليبيا.

وقال المتحدث باسم البرلمان الليبي، إن اختيار فتحي باشاغا رئيسا مؤقتا للوزراء جاء بعد انسحاب مرشح منافس.

وكان عبدالحميد الدبيبة، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء حاليا، قد قال في وقت سابق: ”إنه لا يعترف بمحاولة البرلمان إزاحته، وإنه لن يتنحى“.

وكانت مصادر برلمانية، قد قالت في وقت سابق لـ ”إرم نيوز“، إن فتحي باشاغا، وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق الوطني، هو المرشح الأوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أنه يحظى بتأييد واسع داخل البرلمان، حسب المصادر.

وجاء اختيار باشاغا بعد موافقة البرلمان الليبي بأغلبية مطلقة على التعديلات الدستورية، التي تلاها رئيس المجلس عقيلة صالح.

وصادق نواب البرلمان الليبي خلال اجتماعهم اليوم في طبرق، بـ“الأغلبية المطلقة“، على تعديل الإعلان الدستوري، بعد اتفاق مع المجلس الأعلى للدولة على الصيغة النهائية للتعديل.

وأعلن رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، الموافقة على التعديل الدستوري بعد أن تلا مواده وطرحه للتصويت خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة، اليوم الخميس.

من جانبه، قال الناطق باسم البرلمان الليبي، عبدالله بليحق، إن المجلس وافق بـ“الأغلبية المطلقة“ على التعديل الدستوري الثاني عشر بـواقع 126 صوتًا من أصل أكثر من 147 نائبًا.

وكان عبدالله بليحق قد أعلن، مساء أمس الأربعاء، نجاح لجنة خريطة الطريق في التوصل إلى توافق مع لجنة المجلس الأعلى للدولة حول الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.