الجيش الوطني الليبي يرحب بتسمية البرلمان فتحي باشاغا رئيسا للوزراء‎‎

وفي المقابل، قال عبدالحميد الدبيبة، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء حاليا، إنه يرفض محاولة البرلمان إزاحته، وإن حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا لن تسلم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات عامة.
واختار مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، ليكون رئيسا مؤقتا للوزراء في ليبيا.
وقال المتحدث باسم البرلمان الليبي، إن اختيار فتحي باشاغا رئيسا مؤقتا للوزراء جاء بعد انسحاب مرشح منافس.
وكان عبدالحميد الدبيبة، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء حاليا، قد قال في وقت سابق: ”إنه لا يعترف بمحاولة البرلمان إزاحته، وإنه لن يتنحى“.
وكانت مصادر برلمانية، قد قالت في وقت سابق لـ ”إرم نيوز“، إن فتحي باشاغا، وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق الوطني، هو المرشح الأوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أنه يحظى بتأييد واسع داخل البرلمان، حسب المصادر.
وجاء اختيار باشاغا بعد موافقة البرلمان الليبي بأغلبية مطلقة على التعديلات الدستورية، التي تلاها رئيس المجلس عقيلة صالح.
وصادق نواب البرلمان الليبي خلال اجتماعهم اليوم في طبرق، بـ“الأغلبية المطلقة“، على تعديل الإعلان الدستوري، بعد اتفاق مع المجلس الأعلى للدولة على الصيغة النهائية للتعديل.
وأعلن رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، الموافقة على التعديل الدستوري بعد أن تلا مواده وطرحه للتصويت خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة، اليوم الخميس.
من جانبه، قال الناطق باسم البرلمان الليبي، عبدالله بليحق، إن المجلس وافق بـ“الأغلبية المطلقة“ على التعديل الدستوري الثاني عشر بـواقع 126 صوتًا من أصل أكثر من 147 نائبًا.
وكان عبدالله بليحق قد أعلن، مساء أمس الأربعاء، نجاح لجنة خريطة الطريق في التوصل إلى توافق مع لجنة المجلس الأعلى للدولة حول الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.